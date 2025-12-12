白挺藍停砍公教年金　黃國昌：應適度止血　

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月12日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立法院”黨團推動停砍公教人員年金修法，將在今天下午的“立法院”會闖關三讀。台灣民眾黨主席、黨團總召黃國昌上午在記者會上表態，民眾黨團定調“改革不走回頭路，但應適度止血”，稍後將提出再修正動議，主張明年起停止繼續調降所得替代率。



此外，黃國昌也預告，針對民進黨團對民眾黨提出的《“司法院”組織法》修正草案提出覆議，民眾黨團將在稍後的院會中正面迎戰，要求直接處理並否決該覆議案，力阻執政黨護航“黑箱司法”。



黃國昌指出，民眾黨團提出的《“司法院”組織法》修正草案，旨在要求“司法院”重大政策須經“司法院”會議”決策，杜絕少數官員閉門造車，未料遭民進黨團提覆議阻擋。他以柯文哲出庭遭遇為例，批評“司法院”官員私訂“法庭直播辦法”，導致直播淪為閹割版卻無人負責。黃國昌質疑，民進黨團此舉形同護航黑箱決策，民眾黨團將在稍後院會要求表決，力阻覆議案通過。



針對各界關注的年金改革法案，黃國昌說明，年改實施六年來，所得替代率累計已調降9%，考量近年物價通膨嚴峻，且基層公務員報考人數大幅下降，持續削減已衝擊公教體系穩定。他強調，民眾黨團立場是支持改革方向，但認為階段性目標已達成，因此將提出再修正動議，主張維持過去六年已砍9%的現狀，從明年起停止原本預定的續砍計劃，以兼顧財政永續與公教人員生存尊嚴。