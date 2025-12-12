民眾黨民調：2027發生戰爭65%不認為

民眾黨團召開記者會公布民調。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月12日電（記者 俞敦平）針對“賴政府”提出1.25兆軍購特別預算，並以“2027年中共攻台”作為論述基礎，台灣民眾黨“立法院”黨團今早召開記者會公布最新民調，數據顯示高達65.3%民眾認為2027年“不可能”發生戰爭。黨團總召黃國昌據此痛批政府販賣“亡國感”恐嚇人民，並正式提案要求賴清德兌現競選承諾，親赴“立法院”進行“國情報告”，向人民說明鉅額預算規劃。



民眾黨團副總召張啟楷指出，“賴政府”近期不斷強化備戰論述，但民調結果顯示，對於“2027年中共可能武力攻台”的說法，僅20.5%民眾認為可能，認為不可能者高達65.3%，甚至連民進黨支持者都有逾六成不相信。張啟楷分析，這顯示賴清德試圖以戰爭威脅合理化1.25兆特別預算，但多數人民並不買單，甚至更傾向相信美方或常識判斷，而非賴清德的單方面說詞。



在兩岸政策與預算態度上，民調顯示社會高度分裂。針對1.25兆軍購預算，支持與不支持比例呈現五五波（44.3%對45.2%），但中間選民有過半（57.6%）表示反對。此外，當問及解決兩岸問題的途徑時，51.5%的民眾認為應“釋出善意、尋求對話”，遠高於單純加強軍備。張啟楷以此比喻為“北風與太陽”，強調主流民意希望政府在備戰之餘，更應重啟交流對話。

