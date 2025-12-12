黑熊學院稱飛彈很貴不會連轟　藍委嘲諷

藍委洪孟楷接受媒體採訪。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月12日電（記者 黃偕華）對於社會民主黨籍台北市議員苗博雅稱台灣開戰可照樣上班上課，黑熊學院昨發文力挺，表示若將“戰爭”換成“颱風”或“強震”等天災，其實更容易理解。針對此事，中國國民黨籍“立法委員”徐巧芯、洪孟楷12日都發言反駁，更諷刺戰爭停電後，苗博雅是要拿著蠟燭開直播收斗內（donate）？



對於此議題，黑熊學院臉書粉絲專頁指出，民眾需要建立一個觀念，就是戰爭通常“不是連續的砲火攻擊”，飛彈很貴，不可能無限狂打，強調無論是一戰或二戰、烏俄戰爭都一樣，沒有被攻擊的地方，人民都要想辦法活下去；如何盡力維持生活才是重點。像是烏俄戰爭時，烏克蘭的麵包店仍然能正常營業6小時，“因為他們人民努力想辦法繼續維持生活”。



黑熊學院說明，雖然很多人認為台灣本島東西最寬處僅約144公里，一但遭受入侵，幾乎無戰略縱深可供退守與轉進，不像烏克蘭“有縱深”，能區分前線與後方，但其實台灣有許多優勢，特別是“台灣海峽”，擁有天然的縱深與屏障，“不要忘記，登陸戰就是台海衝突中，敵人最難以實現的情境”。中共如果要對台灣本島發動攻擊，要先奪下制海、制空權，然後得再想辦法將軍隊送到陸地上。



洪孟楷感慨的說，“搶救雷恩大兵”那部電影的前12分鐘，已經算是最近戰爭片裡面拍的最寫實殘忍的畫面。但即便如此，曾經上過戰場的老兵都說，遠不及他們在戰場上面所受到的殘忍跟震撼。他說任何人有體驗過戰爭的一個風險的時候，就不會輕易講出這樣的話，也不會輕易的認為戰爭可以跟天災來相類比。

