張榮恭：武器不能當飯吃　兩岸和平最重要

國民黨副主席張榮恭12日到新竹縣出席黨慶活動。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月12日電（記者 盧誠輝）中國國民黨副主席張榮恭12日代表國民黨主席鄭麗文到新竹縣黨部出席國民黨131周年黨慶活動致詞時表示，賴清德日前宣布要增加新台幣1.25兆元的軍費，但武器不能當飯吃，相較於軍購花的錢，台灣現在勞健保的財務缺口都只是小問題，所以兩岸和平才是最要的，衹有兩岸和平，百姓才能安居樂業。



國民黨新竹縣黨部12日舉行國民黨131周年黨慶活動，包括張榮恭、國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華、國民黨籍新竹縣長楊文科、新竹縣議會議長張鎮榮、國民黨籍新竹縣前縣長邱鏡淳與多位國民黨籍新竹縣議員都到場出席。現場約有近3百人一起唱生日快樂歌共同歡度黨慶，張榮恭也代表鄭麗文主持國民黨新竹縣黨部主委陳見賢的布達典禮。



張榮恭在致詞時指出，131年前孫山中建立興中會，取名興中會的原因是想“振興中華”，因為1894年甲午戰爭，清朝戰敗了，所以國民黨一開始就跟台灣的命運息息相關。



張榮恭提到，興中會創會10個月後的會員才121位，但成立第11個月就發動第一次的“廣州起義”，相較孫中山當時的困難，國民黨現在的處境一點也不算什麼。所以2026國民黨一定要繼續保持在台灣多數縣市執政的優勢，然後讓國民黨在2028能重返執政。

