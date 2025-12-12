AIT願向“立委”說明軍購　黃國昌：不敢僭越

台灣民眾黨團總召黃國昌出席記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月12日電（記者 俞敦平）針對美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）日前表態，願針對新台幣1.25兆軍購預算“回答“立委”任何問題”。對此，台灣民眾黨團總召黃國昌今日在黨團記者會回應提問時表示，“立法院”監督的對象是“本國行政官員”，對於美方的好意他心領了，但“我們還沒有到僭越到去監督外國行政官員的地步”。



黃國昌指出，“中華民國”的行政權與立法權之間有明確的監督制衡與互動分際。他表示，美國作為老牌民主國家，對於憲政體制下的行政立法互動應有深刻瞭解。在正常體制下，“中華民國”的“立法委員”監督的對象應是本國行政官員，而非外國使節。



在強調“國會”監督對象為本國政府後，黃國昌隨即點出“國防部”近期發生的採購爭議。他揭露，“國防部”一筆金額高達5.9億元的炸藥採購案，得標廠商竟是毫無相關背景的“福邁國際室內裝修公司”，後續甚至還有6億多元的開口合約。黃國昌將此案與過去疫情期間的亂象連結，表示過去曾發生“小吃店賣快篩”、“民宅賣雞蛋”，如今連“開民宿、做裝修”的業者也能承包軍火炸藥標案。



對於“國防部”解釋廠商“只要有國際貿易牌照即可”，黃國昌在現場提出強烈質疑。他表示，現在討論的是高危險性的“炸藥”而非一般商品，“國防部”此種解釋顯示其對納稅人的錢毫不在意。黃國昌要求“國防部”與檢調單位徹查標案背後是否有藏污納垢，並強調正因行政部門出現此類荒腔走板的標案，“立法院”更須嚴格把關預算，而非由外國官員代為說明。