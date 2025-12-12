賴推AI新十大建設　主持雲端算力中心啟用

位於南科的“國網雲端算力中心”12日舉行啟用典禮，賴清德等人出席。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南12月12日電（記者 蔣繼平）“國網雲端算力中心”12日舉行啟用典禮，並同步成立“台灣算力聯盟”，鋪陳賴政府AI新十大建設打造主權AI的關鍵一步。賴清德出席時強調“算力就是國力”，面對AI時代的全球競爭，台灣必須從硬體製造供應者，躍升為“AI科技國家”。



不過賴清德致詞時發生小插曲，因麥克風沒電導致致詞被中斷，賴清德也打趣說“國網中心電很重要！”緩和尷尬氣氛，台下眾人也被逗笑。



“國科會”所屬的實驗研究院高速網路與計算中心（國網中心）12日在南部科學園區舉行“國網雲端算力中心”啟用典禮。賴清德、“國科會主委”吳誠文、民進黨籍台南市長黃偉哲等出席。



賴政府積極推動主權AI，包括建置“國家算力”、訓練自主AI模型、鼓勵使用自己的語料庫，以及在地保存資料。由“國研院國網中心”建造“國網雲端算力中心”和串聯民間業者共組的“台灣算力聯盟”，是AI新十大建設－打造主權AI關鍵的一步。



“台灣算力聯盟”也正式成立，由“國研院國網中心”籌組，匯集“交通部中央氣象署”、超微、友崴超級運算 Ubilink.AI、緯謙科技、輝達、鴻海科技集團亞灣超算等跨部會與產業夥伴，形成政府部門與民間企業共構的台灣算力生態的戰略聯盟。



該聯盟未來將聚焦四大核心方向：算力協調與媒合、機房與基礎資源合作、人才培育以及開源軟體推廣，攜手推動主權AI關鍵應用落地，強化台灣算力供應鏈韌性，促進算力供應鏈與生態系加速成長，共同推動台灣邁向新一代算力發展階段。



賴清德致詞表示，政府推動的“AI新十大建設”，涵蓋智慧應用、關鍵技術與數位基磐三大主軸，目標在2040年讓台灣成為全球AI創新樞紐，“國網雲端算力中心”啟用具有關鍵戰略意義，象徵台灣從“矽島”踏向“人工智慧島”的關鍵一步。



吳誠文指出，由“晶創台灣方案”支持並打造的最新型“晶創26（Nano4）超級電腦”，展現台灣在系統整合與超級運算領域的世界級能量。依據整體規劃，至2029年，“國研院國網中心”的算力將擴展至23MW（Megawatt /百萬瓦），形成南台灣科技廊帶的雙算力核心。



黃偉哲表示，“國網雲端算力中心”以非營利模式推動算力建設，與政府積極布局的半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊等“五大信賴產業”相互呼應，市府也將全力配合，使高科技產業在台南扎根茁壯。



南部科學園區位於台南市新市、善化及安定3區之間，面積1043公頃，主要產業為光電、積體電路、精密機械、生技及綠能等產業。2017年台積電公司進行5奈米及3奈米先進製程建廠，成為半導體產業製造聚落。