新竹縣恐變綠地？楊文科高喊不服氣

新竹縣長楊文科12日在黨慶活動中致詞。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月12日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍新竹縣長楊文科12日出席新竹縣黨部黨慶活動時表示，現在有媒體稱藍營在台灣有4個縣市在明年2026地方選舉會很危險，其中就包括新竹縣，這點讓他感到相當不服氣，所以國民黨在2026新竹縣長選舉一定要拿出魄力來做最好的選擇。



國民黨2026新竹縣長選舉呈現3搶1的局面，新竹縣副縣長兼任國民黨縣黨部主委陳見賢、藍委徐欣瑩、林思銘表態參選，但初選機制尚未公布。



國民黨新竹縣黨部12日舉行國民黨131周年黨慶活動，包括國民黨副主席張榮恭、國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華、國民黨籍新竹縣長楊文科、新竹縣議會議長張鎮榮、國民黨籍新竹縣前縣長邱鏡淳與多位國民黨籍新竹縣議員都到場出席。現場約有近3百人一起唱生日快樂歌共同歡度黨慶。張榮恭也代表鄭麗文主持國民黨新竹縣黨部主委陳見賢的布達典禮。



楊文科在致詞時指出，2018年他參選新竹縣長的時候，當時李哲華扮演非常重要的角色，決定在新竹縣以徵召的方式讓他參選新竹縣長，才讓他有機會能當選為新竹縣服務。他更要感謝從小跟他一起長大的前新竹縣長邱鏡淳的提拔，讓他有機會能先到新竹縣政府當秘書長和副縣長，後來也才有機會能夠接棒參選新竹縣長。



楊文科提到，大家常會說“板蕩識忠臣”、“時窮節乃見” ，也就是在越關鍵的時候，越能看清楚一個人的本質。而這7年來，陳見賢跟著他一起上任當副縣長，協助他推動新竹縣所有建設，讓新竹縣的改變被大家都看到，這些改變，就是新竹縣政府團隊大家一起努力的結果。



他說，藍營在新竹縣向來就很團結，但最近看到新竹縣被媒體點名交棒會很危險，讓他想了很多事，也看了一些書。他想藉由“三國演義”中揮淚斬馬謖的故事來跟大家分享，馬謖之所以會被宰的主因是他沒有聽命令，馬謖在死前說了8個字“罪有應得，死而無憾”，諸葛亮聽到這席話心裡雖然非常難過，但為了維持軍紀，最後還是只能揮淚斬馬謖。



楊文科又說，雍正皇帝當年之所以會賜死年羹堯，是因為年羹堯當時恃寵而驕，跟皇帝講話都以同輩來看待，結果最後就被雍正帝賜死在牢裡。他強調，當一個人，如果心中沒有理想與倫理，這是非常恐怖的一件事情。所以做人一定要心存正念才會事事如意。而藍營絕對不能被別人看衰，藍營在新竹縣從來都是贏的，大家一定要一起加油。