藍主委陳見賢：兩岸衝突　新竹將首當其衝

國民黨新竹縣黨部主委陳見賢12日在黨慶活動中致詞。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月12日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍新竹縣副縣長、國民黨新竹縣黨部主委陳見賢12日出席黨慶活動時表示，兩岸一旦爆發衝突，新竹將首當其衝，因為新竹不但是離大陸最近的地方，在新竹還有包括空軍基地、北台灣最大的裝甲部隊、台灣最大的樂山雷達站等重要軍事設施都在新竹，所以新竹人最不希望兩岸爆發衝突。



國民黨新竹縣黨部12日舉行國民黨131周年黨慶活動，包括國民黨副主席張榮恭、國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華、國民黨籍新竹縣長楊文科、新竹縣議會議長張鎮榮、國民黨籍新竹縣前縣長邱鏡淳與多位國民黨籍新竹縣議員都到場出席。現場約有近3百人一起唱生日快樂歌共同歡度黨慶。張榮恭也代表鄭麗文主持國民黨新竹縣黨部主委陳見賢的布達典禮。



陳見賢在致詞時指出，1894年有了中國國民黨，才在1911年有了中華民國，而“中華民國”能不能延續下去，就要看中國國民黨能不能繼續生存下去，唯有中國國民黨才能帶給台灣民眾好日子。民進黨執政以來倒行逆施，所作所為讓大家都“有目共睹”，尤其是生活在竹北市靠海地區的人，感觸一定特別深刻，因為新竹空軍基地就在附近。



陳見賢提到，新竹是距離大陸最近的地方，從新竹南寮漁港到大陸衹有68海浬，也就是才大約1百多公里而已，萬一兩岸真的不幸爆發衝突，新竹將首當其衝，變成最危險的地方。因為新竹不但有空軍基地，北台灣最大的裝甲部隊也在新竹縣湖口鄉，而台灣最大的樂山雷達站也在新竹縣五峰鄉，這些都是萬一爆發戰爭，會被摧毀的地方。



陳見賢強調，就因為新竹是戰略要塞，也讓住在這裡的人感觸更深，希望兩岸絕對不要發生戰爭是所有新竹鄉親共同的願望，所以兩岸一定要和平，而現在唯一能讓台灣和平的方法，就是讓國民黨重返執政。若要讓國民黨在2028能重返執政，2026地方選舉這一關就一定要先守下來。