綠委全員出席便當會　賴清德：尊重黨團

民進黨團幹事長鍾佳濱、政策會執行長吳思瑤接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月12日電（記者 張穎齊）賴清德12日中午召集民進黨“立法院”黨團51名“立委”，在民進黨中央舉行便當會，歷時約100分鐘。據轉述，綠委全員到齊，會中賴清德以聆聽為主，分享自己過去“國大”、“立委”經驗，廣泛吸納黨團意見，尊重民進黨團，黨團也會授權行政部門依法反制藍白“違憲法案”。



民進黨團幹事長鍾佳濱表示，今日出席率達100%，“51人全到，發言20位以上，甚至有委員二次發言。媒體關心的綠委王世堅也有到，賴清德非常耐心，也鼓勵大家踴躍表達”，整場會議氣氛理性、坦誠。



黨中央一樓擠滿媒體，現場維安警力明顯增加。部分“立委”由正門進入，也有“立委”低調走側門入內。據掌握，賴清德從上午11時50分入場，下午1時40分左右離開。



民進黨政策會執行長吳思瑤會後受訪指出，今天的會議主要是黨團與賴清德面對近期“立法院”爭議法案的整合溝通。“憲法”的忠誠義務就是我們的職責，我們會支持行政部門針對“違憲”惡法所做的“合憲性”因應，這是執政黨的“憲政”責任。



她表示，賴清德全程以開放、傾聽為主軸，並分享過去擔任“國大代表”時參與“修憲”的經驗，強調對“憲政”運作的理解與尊重。“行政院秘書長”張惇涵也列席，說明“行政院”面對《財政收支劃分法》等爭議法案的處理方向。



吳思瑤強調，這是五一戰隊的內部交流與討論，大家表達各自觀點，最終仍會授權行政部門做出最後決定。她說，儘管“國會”目前“史上最不討論”，但民進黨仍展現開放討論與民主對話的精神，“這是我們引以為傲的地方”。