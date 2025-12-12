吳榮元：兩岸對抗是軍購困局的根源

台灣勞動黨主席吳榮元。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北12月13日電（記者 莊亦軒）台灣勞動黨主席吳榮元12日受訪表示，台灣長期面臨的軍購爭議與“國安”困境，根本原因並不在於是否軍購，而是在於兩岸持續對抗的結構性問題。若兩岸關係無法和解，台灣勢必陷入無止盡的軍備競賽，兩岸關係是因，軍購問題是果。



台灣勞動黨主席吳榮元12日率眾前往“立法院”抗議AIT公開介入台灣防務預算與軍購議題，質疑美方干預台灣“立法院”審查權限，將台灣“立法院”視為“自家後院”，行徑難以令人接受。



吳榮元指出，台美關係與兩岸關係之間具有歷史性與結構性的連動關係。民進黨執政後，對外政策高度配合美國“抗中”戰略，使台灣在中美博弈中缺乏自主空間，只能回應美方在軍事、政治與經濟上的需求。尤其在野黨一旦釋出試圖檢討軍購的聲音，便立刻會被汙名化，“難道你想要投降中共嗎”？



吳榮元批評，這樣的政策路線不僅加重“國防”負擔，也削弱台灣主體性。半導體關鍵產業與經貿利益在對美談判中缺乏底線，卻未能真正換得實質安全保障。結果是台灣一方面持續享有兩岸經貿帶來的經濟紅利，另一方面卻將資源投入對美軍購，形成“一邊吃大陸的飯，一邊砸大陸的碗”的結構性矛盾。



談及兩岸關係，吳榮元主張，過去兩岸曾在“兩岸同屬一中”的法理基礎上推動交流。2008年馬英九執政後簽署23項協議，證明和解與和平發展並非不可行。他認為，當這一政治基礎被民進黨破壞，賴清德只能被迫依賴外部力量對抗大陸，這種押單邊的外交政策進而推高軍事與經濟風險。陸方被迫採用軍事手段極限施壓，美國則趁機在經濟談判中強取豪，霸王硬上弓。



吳榮元指出，軍購並非真正保障安全的唯一途徑，反而會為台海局勢火上添油。唯有透過兩岸關係的轉型與和解，才能從根本降低衝突風險，讓“國防”資源不再無限膨脹，並將更多公共資源投入民生與社會發展。



吳榮元最後呼籲，台灣社會應正視歷史現實，推動以九二共識為中心的兩岸政策轉向。陸方現在已經具備和平解決的條件與能力，是萬事俱備只欠東風。這個東風就是台灣民意能否凝聚在兩岸和解的旗幟下。