綠委挺“政院”硬起來　嗆藍白不敢“倒閣”

民進黨團幹事長鍾佳濱、政策會執行長吳思瑤接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月12日電（記者 張穎齊）賴清德12日中午召集民進黨“立法院”黨團51名“立委”於黨中央舉行便當會後，民進黨籍“立委”隨即返回“立法院”，準備面對下午有關停砍公教年金及《財政收支劃分法》後續爭議的表決。民進黨團幹事長鍾佳濱表示，全體綠委將尊重“行政院”對是否副署的最終決定，並持續在“國會”戰線上與藍白多數抗衡。



不過，鍾佳濱也批評，在野黨已8次否決了“行政院”的覆議案，既然認為“閣揆”卓榮泰不適任，就應該要循“憲法”機制，以不信任投票來表達否定，但在野可能憂心“倒閣”後要面臨解散“國會”、畏懼全民意志的審判，所以不願意啟動不信任投票，這就是今天的僵局。



賴清德的便當會，51名綠委全員到齊，“行政院長”卓榮泰未出席，由“行政院秘書長”張惇涵列席。張惇涵說明財劃法爭議脈絡及方向。



鍾佳濱指出，今日會議是本會期以來行政、立法之間最重要的一次擴大協調，黨團一致認為必須堅守合憲原則，捍衛“憲政秩序”與“國家利益”。他強調，《財政收支劃分法》是重大爭議法案，而在野黨多數仍試圖推動反改革、“違憲亂政”的法案。



他並提到，“行政院”已依“憲法”職權提出明年度“中央政府”總預算，沒有違法的部分，“行政院”仍負責任提出，但“國會”藍白多數卻拒不審議，這才是嚴重失職。



對外界關注“行政院”是否採“不副署”或“不執行”回應藍白版《財劃法》，鍾佳濱表示，今日黨團內部已有充分討論，尊重“行政院”依權責做最終“合憲”決定。



鍾佳濱也強調，“憲政”危機根源在於“‘國會′多數不願依法行使不信任權”。他說，藍白多數屢批“行政院長”卓榮泰不適任，卻始終不願依“憲法”程序提出不信任案，既然不願“倒閣”，就不能再批評“行政院”無能。“憲法”早已提供解方，問題出在在野黨不敢負責。



會議結束後，鍾佳濱、吳思瑤、范雲等人搭乘同一輛公務車返回“立法院”，其餘綠委也陸續返場，準備下午與藍白陣營進行表決攻防。