裝修公司半年連獲上億炸藥標案　藍委驚呼

藍委召開記者會，揭福麥裝修公司3月承接中科院1.2億高熔點炸藥（HMX）標案。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月12日電（記者 黃偕華）台“國防部”的“RDX海掃更”招標案，由登記為室內裝修業的福麥公司以新台幣5.9億元得標引爆爭議。中國國民黨籍“立法委員”王鴻薇、馬文君、徐巧芯12日召開記者會，揭露“中科院”標案編號YR13Z07P的俗稱“女王陛下炸藥（HMX）”的採購案，居然也是李文慶的福麥得標，且金額高達新台幣1.2億元。藍委驚呼，李文慶到底是誰？



王鴻薇表示，這件案子很多的業者看不下去，所以三個人陸續接到相關的爆料，並經過查證屬實。她指出，根據“經濟部”網站，去年12月30日才新增變更登記“國際貿易”，也與台“國防部”說法不符，該公司從2021至2024年沒有進口一毛錢商品，衹有今年極少量不到50萬美元（合台幣1500萬元），很有可能根本就是“中科院”標案的HMX炸藥進口，這樣的公司能夠接二連三得標“國防”標案，李文慶背後到底是誰？應說清楚講明白。



王鴻薇指出，HMX的相關標案，“中科院”幾乎年年都有發包，從2022到2025都有，往年多是由台灣波律公司（登記資本額8億元）或尉明有限公司（登記資本額兩千萬元）。這兩家公司主要營業項目就是相關的化學材料。但福麥公司很厲害，去年年底才變更營業登記項目，今年三月就可以接到中科院的鉅額訂單，並打敗過去那些專業的公司；也就是今年福麥公司今年已經接到7億的公標案。



馬文君則是提到，這些都是非常敏感跟危險的高爆彈藥的原料，投標書上面提到，這些原料是在高雄上岸，而一般會爆炸的原物料，船運上要有很嚴謹的規範，上岸的時候也必須要有一些防範的措施，整個路上的運輸也都必須考量到。所以這是告訴我們所有的高雄市民說，這些危險物品，可以直接從任何一個港口進來？然後可以在馬路上跑？



馬文君也說，她接到的爆料，似是有中間人介紹，要從印度採購，所有標案條件都為福麥公司“量身打造”，而這次揭露的“高熔點炸藥（HMX）”又稱奧克圖，是目前投入使用的綜合性能最優良的單質炸藥，廣泛用於軍事領域，且7月份路透社獨家報導，一家印度公司去年12月仍向俄羅斯輸送了價值140萬美元的軍用級HMX炸藥。美方已將HMX列為俄羅斯維持戰爭的關鍵物資，而該貨源標案來源地就是美國，這間公司到底是不是就是同一個來源？這裡面到底水有多深？都要請他們說清楚。

