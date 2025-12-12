大陸軍機戰備警巡繞台　2無人機繞行南方海域

台軍方公布解放軍“聯合戰備警巡”動態，單日統計33機7艦擾台，其中2無人機繞行南方海域。（照:台空軍司令部提供 資料照） 中評社台北12月12日電／台軍方指出，大陸解放軍自11日上午執行“聯合戰備警巡”，派遣多款機艦出海演訓，據今天公布的統計結果，共偵獲大陸軍機33架次，機種包括殲－10、轟6K、空警－500等各型主、輔戰機及偵獲無人機2架次，從“海峽中線”繞行台灣南方空域抵東南空域。而其中23架次越“中線”，另還包括配合大陸軍艦7艘次。



台軍方11日公布大陸解放軍執行“聯合戰備警巡”，12日再公布自昨日06時起24小時的大陸機艦動態，軍方指出，共偵獲大陸軍機33架次，其中逾越“中線”進入北部、中部、西南及東部空域者計23架次，另包括軍艦7艘次，持續在台海周邊活動。



從陸機態勢圖可見，自上午0845起至下午1305止，共偵獲輔戰機2架次在北部空域活動；自上午0855起至下午1940止，共偵獲主、輔戰機及無人機計19架次在“海峽中線”一帶活動，其中11架次逾越“海峽中線”；而自上午0600起至下午1255止，共偵獲無人機2架次，從“海峽中線”繞行台灣南方空域抵東南空域；西南空域方面，上午0905起至下午1520止，共偵獲主、輔戰機計10架次。



台軍方強調，已運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。軍方也進一步說明，一定會有權責長官坐鎮指揮所監控指揮。