吳志中：最先進晶片留台　止戰才是避險

台“外交部政務次長”吳志中。（中評社 資料照） 中評社台北12月12日電／《路透社》日前報導台“外交部政務次長”吳志中秘密訪問以色列，未獲台官方證實。吳志中10日接受《法新社》表示，單純將晶圓廠移往海外並非真正的風險解方，“真正的解方，是防止戰爭發生”；我們將把“最先進”晶片製造留在台灣。



吳志中也表示，台灣不只是中國大陸宣稱的核心利益，同時更是美國的核心利益。



吳志中表示儘管中國大陸軍事壓力不斷升高、全球供應鏈也面臨中斷風險，台灣仍堅定維持“最先進”半導體製造技術留在台灣，以確保台灣在全球產業鏈中持續扮演“不可或缺”的核心角色。



吳志中強調，“我們會盡最大努力讓最尖端的技術根留台灣，確保台灣持續在半導體生態系中扮演關鍵角色。”



對於外界建議將晶片生產移出台灣以分散風險的說法，吳志中認為，台灣正逐步擴大全球布局，包括台積電在美國、日本及德國等地建廠，但海外投資“仍與台灣緊密相連”。單純將晶圓廠移往海外並非真正的風險解方，“真正的解方，是防止戰爭發生。”



談及美國新政府可能採取製造業回流及關稅政策，吳志中指出，要在其他國家複製台灣完整的半導體生態系極具挑戰，“因為台灣擁有非常特殊的半導體製造文化。”他並強調，雖然台積電持續加大美國投資力度，但其最先進的製程與研發核心仍將留在台灣。



吳志中分析，相信無論是美國或歐洲，若中國大陸對台發動攻擊，基於自身國家利益考量都會作出回應；而美國的利益與台灣的利益在許多方面恰為一致，包括半導體產業、台灣海峽的和平與航行自由等關鍵國家利益。