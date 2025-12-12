特朗普放行輝達H200銷陸　翁履中：為了錢

翁履中。（截自“專家來了”YouTube直播畫面) 中評社台北12月12日電／美國特朗普政府允許輝達向中國大陸出口H200晶片，這項政策可能重塑美中科技戰的格局。旅美教授翁履中指出，美國總統特朗普放行輝達H200進入中國大陸市場，真正的原因，主要是股市需要有強心針，還有賺錢。



翁履中11日在政論節目《專家來了》中表示，輝達H200進入中國大陸市場，美國有一些人認為，這是高科技產業的競爭，不能夠讓輝達進去，有國安的疑慮，所以吵了很久，輝達也盡了全力進行遊說，看起來蠻成功。



翁履中接著表示，特朗普放行，其實後面真正原因，考量不會只是因為遊說這麼簡單，遊說只是某種程度來說錦上添花，再推一把。真正的原因，最主要的是，特朗普從1月上任以後，就打關稅戰，照理來說，應該經濟很恐慌、關稅會造成物價上漲，大家應該會有這樣的預期。可是從4月關稅戰公布之後，其實美國股市、金融市場還是一片榮景，還是覺得很有希望，就是因為AI、科技產業，AI科技股帶動投資人信心很強。



翁履中認為，特朗普會在晶片上放行，第一部分就是，產業樂觀氣氛已經走到底，是一個瓶頸。開放中國大陸市場，是因為特朗普最在乎的股市跟民調，股市需要有強心針，開放H200，必須考慮到產業信心問題、產業壓力。第二是賺錢，特朗普在每一個計算當中，真的有辦法賺到一些錢，關稅戰讓美國人民感覺有收入。



翁履中點出，輝達H200開放出售，等於美國都要賺25%。透過國安的原因，輝達生產晶片，然後送到美國，抽成25%，進行審查，確保沒有問題。所以特朗普在真實的收益上，25%的收入，真的賺到了。