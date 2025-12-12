裝修商獲炸藥標案　侯漢廷諷綠執政商業奇蹟

新黨台北市議員侯漢廷接受王淺秋專訪。（照片：《千秋萬事》提供） 中評社台北12月12日電／中國國民黨籍“立委”王鴻薇日前爆料，台“國防部”的炸藥採購案竟是由民間的裝修公司得標，引發各界議論。新黨籍台北市議員侯漢廷12日在廣播節目表示，民進黨執政創造“商業奇蹟”，“衛福部”教小吃店可變快篩大亨、“農業部”教一人公司可變雞蛋大王，“國防部”教裝潢師傅可變軍火之王，根本是“侮辱國際軍火商的智商”。



新黨籍台北市議員侯漢廷12日接受廣播節目《千秋萬事》主持人王淺秋專訪指出，針對炸藥採購爭議，“國防部長”顧立雄僅輕描淡寫表示“只要有代理資格、取得原廠授權就行。”但用常識判斷，全球有能力合法、大規模製造RDX的，多是美、英、法、德、俄等具備完整法規與安全管理的大國軍火商，哪家國際軍火巨頭或化工大廠，會把戰略管制的炸藥，授權給一家台灣的“室內裝修公司”代理？



侯漢廷說，該公司過去3年進口實績幾乎掛零，卻於2024年底突然變更登記，加了“化學原料批發”項目，不到1年，在限制性招標、衹有1家廠商投標就決標，精準拿下這筆近6億大單。他質疑，若非有人事先洩題“快去改登記，有大案子給你”，裝潢師傅怎麼會突然想改行賣化學原料？



侯漢廷更強調，該家裝潢公司的公司登記場所，居然是一間民間旅館，“這樣是不是未來大家住宿旅店時，都要擔心隔壁房間是不是放滿了炸藥？”侯漢廷說，該公司資本額僅1200萬元，卻承攬近6億元案子，光是押標金與履約保證金就高達數千萬元，錢從哪來？



侯漢廷批“國防部”把“國防”當兒戲，光憑一張“化學原料批發”登記就能投標武器彈藥，完全不要求“過去軍火經驗”、“財力證明”、“保管運輸炸藥能力”，毫不懷疑一家旅館能夠買到國際軍火；若非另有內情，很難相信“國防部”會把軍火品質、安全全賭在“信任裝潢公司”上。