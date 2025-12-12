劉燈鐘：美國對中日矛盾的態度值得台灣警惕

金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘。（中評社 資料照） 中評社台中12月13日電（記者 方敬為）中日關係持續緊張，近期隨著中日戰機在沖繩海域的雷達照射事件，使雙方對立態勢更加升溫。金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘接受中評社訪問表示，中日關係要改善唯有日本首相高市早苗承認失言、收回言論，高市辦不到，中日矛盾只會持續惡化。值得注意的是，美國對相關事件的態度，除了口頭提醒之外，沒有進一步實質介入，這點台灣應當警惕。



劉燈鐘，政治大學“國家發展研究所”法學博士，現任金門大學海洋與邊境管理學系副教授、中華卓越青工總會會長。研究專長包括中國大陸研究、兩岸關係、政黨與選舉、國際治理。



近期日本首相高市早苗提出的“台灣有事”論述，引發中日關係持續劍拔弩張。儘管高市兩度調整說法，試圖平息爭議，但仍未獲中國大陸諒解，隨著日前中日戰機在沖繩海域發生雷達照射事件，雙方對立態勢急遽升溫，甚至有觀察認為不排除進入軍事對峙的可能。中國駐日本大使館11日以“日本是自然災害多發國家”為由，為了保護在日國民人身安全，要求填寫“海外公民登記”，後續發展值得關注。



劉燈鐘指出，中日關係要實質改善，除非高市願意收回言論，或者下台，否則難以善了，值得觀察的是，美國總統特朗普處理中日衝突的微妙態度。特朗普先是與中國國家主席習近平通話，隨後才與高市聯絡，據外媒披露，美方意在要求日本克制。這一連串動作的背後，隱含了中美關係正在轉圜的訊號。



劉燈鐘說，特朗普預計將於明年4月訪華，中美雙方目前正致力於營造關係趨緩的氛圍，以為元首會晤鋪路。在此背景下，高市早苗雖然表態希望能儘早與特朗普會面，意圖向持續加大對日施壓的中國展現“日美團結”，但美方至今仍未給予正面回應，這種冷處理的態度，顯見美國並不樂見日本此時過度激化區域緊張，進而干擾中美交涉。



他指出，高市早苗雖然兩度改變說法，但一方面講《舊金山和約》操作“台灣地位未定論”，另一方面雖提及《中日聯合聲明》卻僅稱“尊重並理解”而非“同意”的文字遊戲下，中日互信基礎已蕩然無存。



劉燈鐘分析，正是因為日本這種迂迴且挑釁的態度，導致矛盾激化，12月6日在沖繩海域發生解放軍遼寧艦編隊艦載殲-15戰機，以雷達間歇照射日本航空自衛隊的F-15戰機，推升雙方對立層級至軍事對峙狀態。然而，即便是日本防衛大臣深夜緊急召開記者會表達不滿，美國除了國務院對中方口頭告誡外，並無任何實質挺日作為。