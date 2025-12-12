】 【打 印】 
停砍年金案過關　侯友宜：世代共榮不需對立
新北市長侯友宜。（照片：新北市政府提供）
　　中評社台北12月12日電／中國國民黨“立法院”黨團推動停砍公教人員年金修法，在今天下午的“立法院”會闖關三讀。中國國民黨籍新北市長侯友宜12日受訪指出，政府要照顧公務人員，同時要兼顧財政制度的永續，尤其特別要考慮的是世代要共榮，不需要對立，因此要考慮到財政制度永續以及世代之間彼此要共榮共生。

　　侯友宜12日在新北市社會局長李美珍等人的陪同下，出席2025年度金卓越社區選拔績優社區表揚暨成果展，並於會前短暫接受媒體聯訪。

