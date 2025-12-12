停砍公教年金藍白各提版本　綠諷白被丟包

“立法院”議場。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月12日電(記者 俞敦平)“立法院”會今日下午針對“停砍公教年金”修法上演表決大戰。藍白陣營採取“各提版本、互相不投票”的模式。儘管雙方表面上未在票數上給予對方支援，但此種操作實務上形同變相合作，讓中國國民“立法院”黨團得以憑藉自身席次優勢，順利讓藍營版本闖關。此舉引發民進黨“立委”不滿，大酸台灣民眾黨被丟包還要相挺。



回顧修法背景，公教年金改革自2018年7月上路，原定所得替代率分10年、每年調降1.5%，至2029年止。國民黨團主張物價通膨衝擊退休族，提出《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，重點在於“退休所得替代率不再調降”，並將退休所得改為隨在職人員調薪或CPI累計成長率調整。全案於11月11日交付協商，歷經一個月冷凍期後，國民黨籍“立法院長”韓國瑜昨日召集協商無共識，裁示送院會處理。



今日下午表決過程中，藍白策略默契備受關注。民眾黨團與國民黨團各自堅持自家版本，在表決時互不投票支援。然而，這種“各走各的路”的策略，恰好排除了藍營版本過關的最大障礙——因為只要民眾黨不與民進黨聯手，在藍營人數優勢的現實下，國民黨版就能勝出。



針對此一結果，民進黨團雖堅決反對停砍年金，但在議事現場並未採取強力的杯葛手段阻擋，僅止於表決時說些風涼話嘲諷。綠委們更針對藍白這種“形式分離、實質護航”的互動嘲諷民眾黨在關鍵時刻選擇對國民黨放水，酸白營被丟包還要相挺，並喊著藍白反改革等口號。

