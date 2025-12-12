楊蕙如批卓榮泰草包　綠基本盤都要跑了

楊蕙如12日在臉書發文，請賴清德早日撤換卓榮泰。（照：楊蕙如臉書） 中評社台北12月12日電／“立法院”否決“行政院”提出的《財政收支劃分法》覆議案，“行政院長”卓榮泰日前強硬回擊“沒有必須執行的壓力”。賴清德12日召集綠委進行便當會備受外界關注。挺綠“卡神”楊蕙如今天開轟，“行政院長”卓榮泰帶領的“行政院”，沒有“任何”民眾有感的政策宣傳，做什麼事都做到敗光好感度，賴清德再不換掉卓榮泰這個草包，不是一般社會大眾，連綠營基本盤都要跑票了。



長期挺綠的楊蕙如12日在臉書發文表示，自己講卓榮泰草包講很久了，事實證明，說是草包已經是非常溫和寬容的形容詞。為何股市飆破兩萬八千點、台股市值世界前十，人均GDP超越日韓，失業率屢創新低，賴清德卻沒有人人稱讚民調超越七成？甚至還在三成四成的低檔徘徊？



楊蕙如指出，第一大戰犯，就是曹興誠、柯建銘、沈伯洋那群大罷免大失敗集團，沒有足夠的論述能力，只會空泛的搞政治對立和仇恨，讓中間選民退避三舍，一次不夠還堅持搞兩次，造成賴清德民調一度大崩潰。



楊蕙如認為，第二大戰犯，就是卓榮泰帶領的“行政院”，沒有“任何”民眾有感的政策宣傳，做什麼事都能做到敗光好感度。甚至連普發一萬都反反覆覆，第一次看到送錢給人民，不只執政者民調沒有飆升，還搞到藍綠都在罵的。



楊蕙如強調，2026大選已經兵臨城下，請賴清德做好準備，當機立斷，早日撤換卓榮泰。



