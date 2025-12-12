藍白壓綠　三讀通過停砍公務人員年金

院會現場。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月12日電／“立法院”會今天經表決，三讀修正通過《公務人員退休資遣撫卹法》部分條文，提前停止退休所得替代率調降年度，明定“附表3”有關自2024年1月1日以後，逐年下降所得替代率的部分，不適用之，即停砍公務人員年金。



《中央社》報導，公教年金改革於2018年7月1日上路，在所得替代率方面，年資滿15年，所得替代率為45%，分10年降到30%；年資滿35年，所得替代率為75%，分10年降到60%。



“立法院”司法及法制委員會11月先後初審通過國民黨“立委”等所提停砍公教人員年金的公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文修正草案。委員會審查時，因朝野意見分歧、與會政府機關代表也建議不採行，因此相關條文均保留，全案須交由黨團協商。後經朝野協商，仍無法取得共識，因此送院會處理。



“立法院”會今天開會時，關於公務人員退休資遣撫卹法修法，廣泛討論階段，台灣民眾黨“立法院”黨團副總召張啟楷發言表示，今天要來撥亂反正，民眾黨團的修法版本沒有要回溯，而是不要繼續砍下去，砍太多的公教退休金應該要停下來，讓公教人員能有尊嚴、保障地來過退休生活。



民進黨“立委”吳思瑤指出，稍後就要強行表決反年改法案，讓世代不正義回來了、不公不義回來了，這屆的“立法院”更是對不起年輕世代的“國會”；這次修法造成三大不公，包括重退休、輕現職，重公教、輕勞工，以及年金破產要全民買單，藍白難道是為了討好鐵票族群就來慷全民之慨。



國民黨“立法院”黨團書記長羅智強則說，停砍年金才是真改革，且在民進黨欺負公務員、教師的政策下，台灣已經出現文官崩壞、人才崩解等情況，他不知道民進黨跟公教人員結什麼血海深仇、污名化公教人員，而國民黨站在軍公教警消這邊，為“國家”爭取真正的未來與福利。



表決階段，國民黨、民眾黨“立法院”黨團分別提出再修正動議，院會先表決民眾黨團再修正動議，50位民進黨“立委”反對、8位民眾黨“立委”贊成、國民黨“立委”未投票，贊成者少數，因此不通過。



隨後表決國民黨團再修正動議，這次換民眾黨“立委”未投票，最終票數贊成52位、反對50位，贊成者多數，因此按照國民黨團所提再修正動議通過。



關於公務人員退休資遣撫卹法第37條、第38條條文修法部分，三讀通過條文規定，均增訂1項條文，即本法於2025年12月12日修正公布前或後退休生效者，一律以“附表3”所定2023年1月1日至2023年12月31日的退休所得替代率上限認定之；“附表3”有關自2024年1月1日以後，逐年下降所得替代率的部分，不適用之。



換言之，以年資滿35年為例，所得替代率就會停在69%，不會降到60%。



此外，現行條文規範，公務人員退休後所領月退休金，或遺族所領的月撫卹金或遺屬年金給付金額，於“中央”主計機關發布的消費者物價指數累計成長率達正、負5%時，應予調整，或至少每4年應予檢討。三讀條文改為，消費者物價指數累計成長率達正5%時，應依該成長率調整之；或至少每4年應予檢討，適當調整，但成長率為0或負數時，不予調整。