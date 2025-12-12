反軍購團體立院請願　轟AIT干政掠奪台灣

抗議團體上演行動劇，表達賴政府強行收走台灣勞苦大眾的血汗錢上貢給山姆大叔。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北12月12日電（記者 莊亦軒）針對美國在台協會（AIT）處長谷立言日前受訪，催促“立法院”早日審議軍購特別預算，台灣社會共好論壇籌備會、兩岸和平發展論壇、勞動黨、台灣地區政治受難人互助會12日上午10時齊聚“立院”群賢樓前，聯手反對美國與“賴政府”合謀的兆元軍購。他們強調，AIT不是台灣的“行政院”！AIT處長不是預算長！台灣“立法院”更不是任何外國的橡皮圖章！



抗議團體提出六大主張，第一，反對以兩岸敵對為前提的軍購黑箱，拒絕犧牲民生財政與社會發展！第二，反對美國官員干預台灣內政！美國立即清償所有延宕軍購！第三，反對兆元軍購暴政，要求逐項審查、公開說明、拒絕外力壓迫！第四，反對台美關稅與供應鏈勒索，拒絕執政黨配合美國掏空台灣！第五，在野黨必須履行監督義務：若對美國壓力低頭，就是背叛人民、背叛民主監督！第六，要求執政黨與在野共同遵循“憲法一中”、回歸兩岸和平談判！



行動短劇結束後，反軍購團體共同從群賢樓出發前往“立院”大門口，路途中不忘用麥克風大聲喊出“反軍購、要民生，‘立院′是人民的！不是AIT的！”抵達“立院”門口後，“立院”駐衛警察也協助反軍購團體代表，走進“立院”遞交請願書給國民黨團、民眾黨團。向在野黨團傳達支持他們嚴審對美軍購預算的立場。



兩岸和平發展論壇等表示，AIT甚至呵令台灣在野黨“不要擋預算”，並揚言“進‘立法院′說明”。這種行徑已不是越權，而是赤裸裸的內政干預！如同把代表台灣民意的“立法院”當成華府下屬，把台灣人民當成可以無限榨取的軍購提款機！



兩岸和平發展論壇等指出，台灣百姓正承受物價高漲、薪資停滯、青年買不起房、家庭被生活壓到喘不過氣——民生問題已經逼到極限！人民要的是生活改善，而不是兆元軍購綁架財政；要的是未來安穩，而不是被捲入美國霸權地緣政治火坑。谷立言的言論，對台灣人民而言就是：“內政我來管、預算你們付、風險你們扛。”



兩岸和平發展論壇等說，荒謬的是，在谷立言的言論曝光後，“行政院”與綠營黨團旋即表態呼應美方立場，甚至以強勢語氣要求在野黨不得質疑或延宕軍購，這是赤裸裸的政治投降，是把人民的主權雙手奉上！美國至今仍積欠台灣超過 六千億軍購交貨——錢早收，武器不來、時程跳票、承諾消失，如今竟還敢要求台灣再付一兆兩千五百億？這不是盟友！這是軍火勒索、利益剝削、外交霸凌！

