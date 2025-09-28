統派不滿美國霸權掏空台灣、干涉內政

統派團體在“立法院”前舉行抗爭，抗議AIT公開介入台灣軍購議題。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北12月13日電／針對美國在台協會（AIT）催促軍購特別預算案加速審議，台灣勞動黨、台灣社會共好論壇籌備會、左翼聯盟、人民民主黨、統一聯盟黨、釣魚台教育協會等多個團體，13日“立法院”群賢樓前舉行記者會並上演行動劇，強烈反對AIT處長谷立言公然為“賴政府”的新台幣1.25兆軍購預算站台的干涉行為。



“‘立法院′是人民的！不是AIT的！”公開記者會，發起團體有台灣社會共好論壇籌備會、兩岸和平發展論壇；以及共同行動團體：勞動黨、勞動人權協會、台灣地區政治受難人互助會、夏潮聯合會、人民民主黨、左翼聯盟、平行政府、釣魚台教育協會。



台灣社會共好論壇籌備召集人、勞動黨主席吳榮元指出，美國AIT介入台灣1.25兆軍購，形同掏空台灣、干預“立法院”，民進黨配合出賣民意。在野黨阻擋軍購是為民把關。他認為軍購無解源於兩岸內戰遺緒，對抗沒有出路，唯有回到民族立場、推動兩岸和解，才能反軍購、顧民生，真正維護台灣人民利益。



祖國文摘雜誌發行人戚嘉林來表示，1.25兆軍購本質是將台灣變為軍火火藥庫，為美國霸權服務，台海戰爭風險增加，而最大受害者是台灣人民。高額軍購將掏空台灣經濟，壓縮社福、醫療與青年住房，嚴重損害民生。呼籲朝野政黨恢復兩岸協商與政治談判，以和平取代戰爭，保障人民生活與社會福利。



勞動黨副秘書長許孟祥表示，AIT公然要求“立法院”通過軍購已屬越權干政，AIT只是民間交流單位、非外交機構，根本無權干涉內政。許孟祥提到，高關稅、天價軍費與對美投資持續掏空台灣民生，軍購源於兩岸敵對思維，唯有回歸“憲法一中”、推動兩岸和平談判，才能停止掏空、守住民主監督。



勞動人權協會原住民工作委員會青年代表周湧（Hayun Yukan）表示，過去六千億軍購未交貨卻再追加1.25兆，形同詐騙式軍購，必然且已經排擠教育、社福與基礎建設。特別預算規避監督更助長黑箱，台灣被當成美國提款機，人民要生活，必須停止軍購勒索。



前來共同行動的人民民主黨代表劉念雲則強調，AIT介入軍購是越權干政，軍購排擠民生，在野黨須以和平為前提嚴審甚至拒絕軍購，“立法院”只對人民負責；左翼聯盟代表林子文亦表示，1.25兆軍購可改善全民民生，在野黨若力擋軍購、拒絕跪美，即可回應民意並獲選民支持；釣魚台教育協會理事長呂欽文也指出，天價軍購排擠教育民生、校安失守，根源在民進黨挑釁兩岸，反軍購才能顧民生。



統一聯盟黨秘書長熊羿、兩岸犇報網路主編陳崇真、媒體工作者陳竹音、五〇年代白色恐怖口述歷史小組研究員史學勤等團體代表也根據不同角度針對AIT處長谷立言的干涉行徑表達抗議。



最後，活動主持人王武郎帶領各界團體代表高呼：“‘立法院′是人民的！不是AIT的！”、“拒絕軍購天坑，台灣拒當殖民地”等口號，同時徒步前往“立法院”正門，向“立法院”在野兩黨團遞交聲明，活動順利結束。