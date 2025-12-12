盧秀燕祝卓早日康復　盼新年禮物執行財劃法

國民黨籍台中市長盧秀燕12日下午在“中台灣區域治理平台”座談會後受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社嘉義12月12日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍台中市長盧秀燕12日在“中台灣區域治理平台”座談會後受訪時，再度向“行政院”喊話早日公布以及執行新的《財政收支劃分法》，解決地方燃眉之急。盧秀燕並祝福身體微恙的“行政院長”卓榮泰早日康復，並希望“行政院”可以給各縣市政府新年禮物、聖誕禮物。



由台中市主導、2014年成立的“中台灣區域治理平台”，12日下午移師在嘉義市政府召開8縣市首長會議，包括新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市等8縣市首長將齊聚一堂。



本次由輪值舉辦的國民黨籍嘉義市長黃敏惠扮演東道主，藍營的台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、雲林縣長張麗善、彰化縣副縣長周傑、以及白營的新竹市代理市長邱臣遠齊聚一堂。



會後聯訪時，盧秀燕表示，首先她要謝謝黃敏惠籌辦這次中台灣區域治理平台，8個縣市是全台灣最大的城市聯盟，人口面積都佔全台約3分之1左右，8個縣市互相學習、互相支援，把餅做大，觀摩學習更加進步，縣市民也更受到照顧。



盧秀燕突然話鋒一轉，她說，大家都知道過年快到了，很多縣市財務都非常辛苦，所以這邊要祝福身體微恙的卓院長早日身體康復；第二要拜託“行政院”，因為“立法院”已經修法通過新的財劃法，希望“行政院”早日公布以及執行，解決地方燃眉之急。



盧秀燕表示，地方都嗷嗷待哺，很希望聖誕節前、在新年前，“行政院”可以給各縣市政府新年禮物、聖誕禮物，給大家新的財劃法，解決很多縣市財政困窘、燃眉之急，祝福卓院長早日康復。



盧秀燕在鏡頭前主動表達想法後，並未再接受媒體提問隨即離去。