民進黨：財劃法是否副署由行政部門決斷

綠委吳思瑤與鍾佳濱受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月12日電／賴清德12日中午召集民進黨“立委”進行“便當會”，民進黨政策會執行長、“立委”吳思瑤會後表示，對於國民黨惡修的《財政收支劃分法》，在合憲前提下，是否採不副署或副署之後不執行，最後交由行政部門做出最終決斷。



民進黨“立法院”黨團幹事長鍾佳濱說，目的不在對抗，希望“國會”回歸“憲政機制”，在野黨讓“憲法法庭”恢復運作，否則就對行政權提出不信任投票二擇一。



但對此，今日在嘉義市舉行的“中台灣區域治理平台首長會議”，國民黨台中市長盧秀燕向“行政院長”卓榮泰喊話表示，“立法院”已通過修正財劃法，過年快到了，許多縣市政府財政辛苦，拜託“行政院”早日執行，在2026年新年前，給各縣市政府新年禮物，解決財務的困窘及燃眉之急。



鍾佳濱說，“立法院”已經8次否決“行政院”移請覆議的提案，覆議案被否決，“行政院”仍然無法執行，在這種情況下，如果“國會”認為“閣揆”不適任、不稱職，就應該依照“憲法”的機制，以不信任投票表達對“行政院”的否定。



民進黨主席賴清德中午邀請全體黨籍“立委”便當會，歷時1小時30分，會中邀請“行政院秘書長”張惇涵列席，會後，由吳思瑤、鍾佳濱轉述會議共識，吳思瑤表示，黨團成員出席率高且發言踴躍。



吳思瑤說，大家共同體認“國會”有如失速列車狀況，執政黨必須負責任善盡“憲法”忠誠義務，堅毅果決踩剎車，大家的共識就是善盡憲政責任，今天討論聚焦於目前“立法院”諸多“違憲亂政”、癱瘓“國家”的惡法，究竟要如何因應，且途徑必須合憲，不管是選擇不副署或不執行都是“合憲”的方式。



她強調，這個前提非常重要，因為行政部門不能違法執行，黨團全力支持行政部門最終定奪。



鍾佳濱表示，因應“憲法法庭”被癱瘓的情況下，未來面對這項憲政變局，對於擴權、濫權、破壞權力分立有“違憲”之虞的法令，且無法透過“憲法法庭”、大法官會議予以仲裁的情況下，“總統”考慮請“行政院長”依照“憲法”上明文的副署權後續應處作出決定，回歸“憲法”機制。



他表示，在野黨可能擔憂“倒閣”之後可能解散“國會”，提前引發“國會”全面改選，畏懼國民意志的審判，所以，在野黨不願意面對啟動對“行政院”不信任投票後，“國會”全面改選的風險，不願意啟動“憲法”所規範的機制，以致造成現在“憲政”僵局。