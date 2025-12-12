Meta撤資　台灣事實查核中心陷營運危機

台灣事實查核中心網站。（照片：台灣事實查核中心網站） 中評社台北12月12日電／《日經亞洲》（Nikkei Asia）今天報導，在台灣致力打擊假訊息的“台灣事實查核中心”恐陷生存危機，原因是Facebook母公司Meta恐在未來幾周內撤回巨額的經費支持。



報導指出，成立於2018年的台灣事實查核中心，目的是“藉事實查核來對抗數位時代虛假資訊的負面影響”中心為避免與台灣當局產生利益衝突，主要靠民間捐款。



Meta與包括台灣事實查核中心在內的全球多個事實查核機構合作，提供資金阻止虛假資訊的傳播。Meta捐款約占台灣事實查核中心2025年預算的一半，而Google捐款則超過30%。



然而，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）年初宣布將終止與美國的事實查核機構合作，被認為是想避免與特朗普政府衝突，因為特朗普政府將企業干預資訊經濟視為一種審查。Meta相關作法恐也將影響對台灣事實查核中心的資金。



台灣事實查核中心執行長邱家宜說，“依目前情況看，我們與Meta的合約恐在2026年1月到期。當前人工智慧（AI）不斷進化，虛假資訊也變得更狡猾，如果資金中斷，我們情況將不樂觀。”



當事實台灣事實查核中心發現假新聞，會通報Meta與其他類似合作夥伴。這些公司則付費給查核中心作為回報。



台灣事實查核中心正與Meta接洽，討論一項能繼續支持財務的協議，但尚未收到Meta回應。



台灣事實查核中心也正透過網路向台灣商界募款，但目前不清楚能否彌補Meta撤資造成的缺口。