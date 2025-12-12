綠轟藍通過惡法　公教年金提早破產全民買單

國民黨團推動停砍公教年金修法，相關法案12日下午三讀闖關後，藍委們拿著手牌合影。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月12日電／“立法院”今天下午在藍白人數優勢下，陸續三讀通過公教人員退休年金制度修正案，確定停砍退休公教人員所得替代率，並回溯至2024年不再逐年調降。對此，民進黨發言人李坤城表示，遺憾國民黨再一次不顧民意強烈反對，強行通過製造世代衝突，傷害台灣的惡法。國民黨傷害現職公教、擴大世代不公，只顧自身利益而傷害台灣長遠發展，讓年金提早破產將導致全民買單，使世代正義蕩然無存，一夕化為灰燼。



2018年民進黨政府推動年金改革，所得替代率逐年減少1.5%，其中年資滿15年，所得替代率為45%，分10年降到30%；年資滿35年者，所得替代率為75%，分10年降到60%。然而，年改上路至今超過7年，引發許多軍公教退休人士不滿。國民黨團幹部今日凌晨3點就在議場夜排，搶第一時間遞案，提案內容表達年金改革剝奪公教人員尊嚴、待遇和退休保障，因此本會期再度推動修法。



李坤城表示，甚至國民黨竟再度搬出黑箱“再修正動議”，民眾黨也配合放水，致使年金改革不僅是停滯，而是“回溯”至2023年所得替代率。如今就像當年馬英九所說，年改將如“火車加速駛向懸崖”，惡法惡修，使台灣的公平永續倒退一大步，葬送台灣下一代的未來，台灣人將記住藍白掏空台灣的這一天。