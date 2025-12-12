新竹縣29隻品種貓想要家　飼主認養要考試

新竹縣動物保護防疫所將於12月19日舉辦“溫暖聖誕-貓貓相伴”認養活動。（新竹縣動保所提供） 中評社新竹12月12日電／新竹縣動物保護防疫所將於12月19日舉辦“溫暖聖誕－貓貓相伴”認養活動，開放29隻已絕育的品種貓予新竹縣民優先認養。該批貓咪為今年9月動保所查獲不當飼養的非法繁殖業者後，依動物保護法沒入之動物。



彰化市天使之戀貓園涉不當飼養未於限期內改善，品種貓被彰化縣動防所沒入。今天上午第1場次實際開放認養6隻貓，民眾報名踴躍，一早大排長龍等待抽籤，有4隻貓成功被認養。



新竹縣動保所12日發布新聞稿表示，今年9月查獲非法繁殖、販賣品種貓業者不當飼養，依法沒入，貓隻獲救時健康狀況差，多數感染貓瘟、鼻氣管炎及耳疥蟲等疾病，經動保所人員數月悉心照護與治療，目前已逐漸康復。



此次開放認養的29隻品種貓，包括22隻布偶貓、3隻英國長毛貓、1隻美國長毛貓、1隻小步舞曲、1隻金吉拉及1隻緬因貓等珍稀品種，但最終開放數量將視當日貓隻的實際健康狀況而定。由於品種貓的飼養需要高度責任感和經濟支持，動保所將採公開抽籤、資格嚴審及知識測驗等多重把關機制，確保為貓咪找到負責任的家庭。



認養活動將於新竹縣動保所正門前舉辦。有意願者必須是年滿18歲的新竹縣民，且須本人親自到場登記、提供證明，不接受代理，每人限領養1隻。認養人須在12月19日上午8時至8時45分完成報到登記，上午9時舉行公開抽籤，由政風處人員公證。



獲選者需提供身分證及居住證明文件，並證明名下現有犬貓已完成登記、絕育及狂犬病疫苗施打，且不得為農業部領養黑名單。認養人必須通過飼養知識測驗分數達80分以上，以確保具備適當的飼養知識與責任心。



此外，認養人將享有新竹縣動物保護園區的認養犬貓優惠合作方案，持證明卡至縣內特約店家，可享受醫療、美容等多項優惠，落實公私協力，共同關懷動物福利。動保所呼籲，認養前請務必瞭解品種貓的照護需求與飼主義務。