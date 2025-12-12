中評關注：賴清德請君入甕　藍白怎出招

賴清德。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台北12月13日電（記者 張穎齊）賴清德12日召集民進黨51名“立委”舉行便當會，親自出面整合黨團，雖稱是傾聽與討論，但面對藍白以優勢席次通過法案、卡軍購特別預算、封殺《財政收支劃分法》覆議案，賴此舉不僅被視為試圖重建府院黨橫向溝通，也可能是為下一步布局預做準備，是請藍白入甕？變相大罷免2.0？值得觀察。



賴清德12日上午在台南受訪言辭罕見強硬，指控藍白“沒得到教訓”，批評“國會”程序不正義、影響“國安”與財政永續，顯示其親自下場，這場便當會並非單純政策協調，而是政治定調。



賴清德以“國家安全”與“憲政運作”為名，實際上是在塑造“行政權防禦立法濫權”的正當性。這或許是賴上任以來首次展現“府黨一體”的決心，目的在於凝聚綠營士氣，同時試探社會對“行政院”不副署”或“不執行”的容忍度。



根據黨團會後說法，民進黨一致“尊重‘行政院’最終定奪”，但強調“不副署或不執行都是‘合憲’方式”。這樣的語句看似溫和，實際上是一種戰略性模糊，既保留政治操作空間，又把球丟回藍白。



一旦“行政院”真採“不副署”，藍白若選擇提不信任案，就意味著啟動“倒閣”與“國會”解散程序；但若藍白不敢提，則等於坐實民進黨“藍白‘違憲’、卻畏懼人民審判”的論述。換言之，這是政治誘捕，民進黨試圖以“憲政”程序為框架，逼藍白進退兩難。



賴清德與民進黨的布局，似乎在於透過“合憲反制”策略重新奪回政治主導權。藍白陣營若急於指責行政權越界，反而容易被描繪成破壞體制的多數暴力；若按兵不動，又會被貼上怯戰標籤。

