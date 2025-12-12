賴挺政院不執行法律　羅智強：只能用爛形容

國民黨團書記長羅智強。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月12日電／賴清德12日中午召集民進黨“立法院”黨團51名“立委”於黨中央舉行便當會，會中達成共識，無論“行政院”對新版的《財政收支劃分法》採取不副署或副署但不執行，都將支持。中國國民黨“立法院”黨團書記長羅智強痛批賴清德不只無能，更是衹有一個“爛”字可以形容，賴還有何資格對藍白指手畫腳呢？



羅智強痛批，賴清德不思增加與在野黨進行理性溝通的管道，反而痛批藍白嚴重影響“國家安全”、社會安定。“賴政府”的貪腐、無能、獨裁早已到没藥醫的地步，“國會”三讀通過的法律可以“違憲”不執行、連傾綠學者都批判，獨立機關委員可以擺爛不提名，卻編列上兆軍購預算掏空台灣年輕人的未來。更可悲的是，軍購卻量身訂做找個没經驗的裝潢公司充當軍火商，背後靈是誰？賴清德不只無能，更是衹有一個“爛”字可以形容。賴清德還有何資格對藍白指手畫腳呢？



羅智強表示，賴清德上任以來，財劃修法推翻自己過去的主張，非洲豬瘟找不到入侵台灣的破口，財劃修法、軍人加薪法案、警消提高所替代率法案“國會”完成三讀，政府卻毀憲亂政不執行。遇到天災要等到全民當起鏟子超人，政府才開始認真救災。



羅智強強調，大法官會議、NCC、“中選會”都因賴清德、卓榮泰的瀆職擺爛而陷入停擺。當大韓民國稱台灣為中國(台灣)時，“外交部”卻束手無策。但這個政府、這個“內閣”有錯永遠都是別人的錯，毫無反省能力。像個永遠長不大，只會找大人哭鬧的小孩。



羅智強痛批，現在“中華民國總統”及“行政院長”恣意妄為，“毀憲亂政”才是政府最大的危機。請賴清德告訴民眾，6600億元軍購遲遲未到貨，如何保證1.25兆元天價“國防”預算不會重蹈覆轍，有錢買天價的軍火，卻不肯多花一塊錢照顧奉獻“國家”一生軍公教的晚年生活。公營事業中油、台電、台糖、台水過去都是政府的金雞母，到你手上卻變成政府無底洞的錢坑，如今又找完全没有火藥運輸專業的裝潢公司購買上億元軍火？



他敬告賴清德，赴“立法院”向代表2300萬民意的“國會”報告，是“總統”的“憲政”義務，不是權力。32比0大惡罷的結果，賴清德顯然沒有學到教訓！請賴清德到“立法院”向全民說個清楚，講個明白，“總統”也是人民選出來的，同樣應該受到全民監督!