中評鏡頭：超級電腦晶創26　就藏在南科

位於南部科學園區的“國網雲端算力中心”12日正式啟用，超級電腦“晶創26（Nano4）”就藏身於此。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南12月13日電（記者 蔣繼平）位於南部科學園區的“國網雲端算力中心”12日正式啟用，內藏一座超級電腦“晶創26（Nano4）”，今年11月份首度亮相登榜就上了全球超級電腦排名第29名。而這座建築只限啟用當日開放參觀，也讓外界有機會一睹神秘面紗。



“晶創26”超級電腦最外側有彩繪，並畫上台灣地圖，背景設計為電路板風格。但運作聲音非常大且尖銳，進入拍攝1分鐘就很難受，屬於高噪音環境。



“國科會”所屬的“國家實驗研究院國家高速網路與計算中心”（“國網中心”）12日在南部科學園區舉行“國網雲端算力中心”啟用典禮。這是“賴政府”推動“AI新十大建設”與“大南方新矽谷”科技戰略的重要支點，強化科技自主與算力韌性，啟動主權AI。



“國網雲端算力中心”是獨棟建築，有4層樓高，其中3樓是和心算力層，“晶創26（Nano4）超級電腦”核心機房就藏身於此樓，而4樓則是冷卻系統與空調供電系統，為3樓提供穩定電力與排熱的重責大任。



“晶創26”採用雙重算力架構設計，包括“Nano4”（H200 架構系統），以及最新一代的GB200 NVL72架構節點，兼具通用科學模擬與AI訓練的高效能運算需求。為目前臺灣最快、運算密度最高的超級電腦。



此外，今年11月在美國聖路易舉行的國際超級電腦年會（SC25）上，正式公布了全球矚目的TOP500超級電腦排行榜。“晶創26”超級電腦系統中的H200架構系統“Nano4”，首次登榜即榮獲全球第29名，展現台灣的AI國際競爭力。

