賴清德：年改絕對不能、也不該走回頭路

針對“立法院”12日三讀通過停砍公教年金，賴清德在臉書發文表示看法。(照:賴清德臉書) 中評社台北12月12日電／“立法院”12日三讀通過停砍公教年金，自2024年提前停降退休所得替代率。對此，賴清德在臉書發文表示，年改絕對不能、也不該走回頭路。賴強調，為了台灣的下一代，台灣一定要團結，會做最大的努力，研議一切可能的作為，為一個可延續、公平、正義的年金制度繼續努力。



賴清德在臉書發文首先提及，馬英九在2013年曾說，年金制度是即將掉落斷崖的火車；他不會坐視不管，也不會把問題留給下一任“總統”。



賴清德接著指出，2016年蔡英文上任後，開始大力推動年金改革，歷經兩年多的折衝與協調，終於為軍公教退撫基金，奠定一個世代不破產、也能延長基金壽命的基礎。



賴清德表示，2020年，“中央政府”總預算是22年來，首次達到平衡預算，並以此為基礎，積極發展“國防”、投資科技、推動建設、加強教育與社會福利，也帶動過去近幾年台灣的經濟發展成果。



賴清德批評，“立法院”今天所通過的反改革修法，停止調降所得替代率，將使全民為這個修法，付出極其沉痛的代價。



賴清德說，依據“銓敘部”的計算，若依照在野黨的版本，退撫基金將提早3到4年破產。另外，因為擴大財政缺口，若要維持退撫基金，政府需再額外撥補數千億元，大大加重政府的負擔、最終也是要全民買單。而且，未來只會產生更多赤字，相信不是“國人”所能接受。



賴清德表示，今天與民進黨51位“立委”舉辦便當會，是感謝他們捍衛人民的權利。賴也強調，政黨政治本來就是要彼此競爭，但是“國家”衹有一個，在野黨通過的種種法案，已經嚴重影響到“國家安全”、社會安定、“國家”財政穩健，更強烈傷害了全民公平的權利。



賴清德說，公務員與教師是支撐台灣的中堅力量，我們深刻理解許多公教朋友的感受，也很感謝公教朋友的體諒。但是，財務永續是我們對所有世代、對全體“國人”、對整個“國家”的承諾，好幾年的討論與折衝、好幾百場的座談與會議，絕對不能因為一次倉促、又沒有經過財務試算的修法，而走上回頭路，更不能將年金破產的後果，交由全民來承擔。



賴清德表示，他相信，全體民眾都深切期待在野黨團，能夠透過合法的程序，再次審議這份法案。



賴也要再次強調，為了台灣的下一代，台灣一定要團結，會做最大的努力，研議一切可能的作為，為一個可延續、公平、正義的年金制度繼續努力。