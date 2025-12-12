中評關注：綠營升溫朝野對立為選舉加溫

民進黨12日公布民調稱藍白相關修法，引起過半民意不支持。（民進黨提供） 中評社台北12月13日電（記者 黃筱筠）賴清德12日以黨主席身份邀集黨籍“立委”到黨中央進行便當會，51席綠委都買單出席。會後身為政策會執行長吳思瑤提及對於財劃法覆議案遭否決後，不副署或不執行都是“合憲”方式，有意營造力挺“行政院長”卓榮泰。接著轉移焦點痛批在野黨藍白陣營在“國會”“毀憲亂政”，尤其藍委陳玉珍領銜助理費相關修法引起社會討論、助理不滿，讓民進黨借力使力，營造對藍白優勢的“國會”不信任，目的希望2026縣市長選舉，甚至2028大選持續升溫朝野對立，有利選舉操作。



“行政院”《財政收支劃分法》覆議案日前在“立法院”遭否決，隨後傳出卓榮泰可能“副署”但“不執行”法案，引發外界對“憲政”程序與行政權責的激烈討論。甚至現任駐歐盟代表謝志偉都在臉書發文形容這是“結婚，但不行房”。



在賴清德與綠委們舉行便當會之前，綠營基本教義派更舉行“面對立法失速列車，憲政煞車該踩就踩—不副署合憲”記者會，要求“政院”應採“不副署”的“合憲”行動，使財劃法惡法無法生效，就是要對卓榮泰施壓，希望卓對“立法院”態度可以硬起來。



綠營有內部力量藉此逼宮卓如泰，但賴清德過去都在官邸與綠委們、派系大老或是官員們舉行便當會，昨天特別把場景移到黨中央，有以黨主席身份要下達指令的意味，便當會後由執行長吳思瑤與黨團幹事長鍾佳濱對外轉述，統一發言。吳提到，在“合憲”前提下，是否採不副署或副署之後不執行，最後交由行政部門做出最終決斷。這場便當會由賴拉著51席綠委與民進黨“立院”黨團，替卓背書的意味濃厚。



昨日上午9點，前民進黨發言人黃帝穎擔任副理事長的台派社團永社召開“面對立法失速列車，憲政剎車該踩就踩—不副署合憲”記者會，為“政院”的強硬贊聲。



而在賴清德與綠委便當會之前，黨中央先公佈一份民調，痛批藍白“毀國亂台”法案，全民多項爭議法案均遭到高比例民眾反對，定調要升溫朝野對立。尤其藉著中國國民黨“立委”陳玉珍領銜的“國會助理費”相關修法，引起助理工會不滿以及社會對助理費除罪化的負面氛圍，借力使力再度痛批“國會”在藍白優勢下的相關修法。

