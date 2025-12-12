助理費除罪化燒到議會　蔣萬安回擊綠議員

台北市長蔣萬安答詢。(中評社 莊亦軒攝) 中評社台北12月12日電（記者 莊亦軒）民進黨台北市議員林延鳳12日質詢中國國民黨籍台北市長蔣萬安，是否會就“助理費案”打電話給同黨“立委”傅崐萁、陳玉珍。面對林延鳳的咄咄逼人，蔣萬安反問林延鳳是否有“行政院長”卓榮泰電話，“要記得提醒院長財劃法通過了，要執行喔！”



台北市議會12日總質詢，林延鳳在開場時突然向蔣萬安發難問到，“市長，剛剛你跟我說會打電話給傅崐萁、陳玉珍，你什麼時候要打？”蔣萬安一開始還很有禮貌的表示，“我會找時間打。”林延鳳持續進逼，“還是要現在打？”



蔣萬安表示現在是總質詢不太方便，會再找時間。林延鳳追問，那到底什麼時候要做這件事，很多關心的民眾在直播都殷殷期盼，並諷刺是不是跟傅、陳兩人關係不熟。蔣萬安反應神速，問林延鳳：“議員有卓榮泰電話嗎？”林延鳳發出啊的一聲，快速回應道有啊。



蔣萬安趁此機會向林延鳳表示，“記得要提醒他財劃法要執行喔！”林延鳳反擊不要問A答B。蔣萬安表示林延鳳是台北市議員，理應為台北市民請命，執行財劃法台北市才會有更充足的財源。林延鳳表示現在是我的質詢時間，市長請不要跳針。



林延鳳表示，這招沒有用啦！蔣萬安回擊：“有用啊，議員不能雙重標準啊！你會不會聯絡？”財劃法是否執行攸關台北市民權益，應該要幫台北市民爭取權益。在進入下一個議題前，林延鳳放輕語氣說：“放羊的孩子永遠不會得理。”蔣萬安果斷回應這是雙重標準。