羅添宏：台灣拿放大鏡找韓國麻煩　自討沒趣

台灣退休外交官羅添宏曾任駐韓國釜山“總領事”。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月13日電（記者 盧誠輝）韓國電子入境卡將台灣列示為CHINA（TAIWAN），台“外交部”稱將全面檢視與韓國關係。前台灣駐韓國釜山“總領事”羅添宏接受中評社訪問表示，台灣刻意拿放大鏡去找韓國麻煩，根本就是小題大作，自討沒趣。



羅添宏，政治大學外交系學士，1983年進入台灣“外交部”工作，2023年退休，曾任駐所羅門群島代表、韓國釜山“總領事”、“外交部領事事務局副局長”，亦曾派駐菲律賓、斯威士蘭、聖文森等。



羅添宏強調，韓國從今年2月就開始實施電子入境卡，為什麼台灣直到現在才提出質疑？那是因為有心人刻意拿有色眼鏡與放大鏡去找麻煩，不能因為只看到CHINA（TAIWAN）就見獵心喜，卻忽略了整個欄目的列示，執政黨現在故意想把這件事情擴大，根本就是小題大作，自討沒趣。



他說，韓國電子入境卡中，把中國大陸、香港、澳門和台灣都放在同一個欄目裡，但香港和澳門被列示為CHINA P.R.（HONG KONG）、CHINA P.R.（MACAO），其中P.R.為People’s Republic的英文縮寫，但台灣被列示為CHINA（TAIWAN），沒有P.R.的縮寫，所以看起來一點問題也沒有。



羅添宏指出，更何況那是供台灣旅客入境作短期停留所填的入境卡，如果台灣民眾要去韓國留學或工作，還是要另外申請簽證，而這些簽證上面本來就是把台灣列示為為CHINA（TAIWAN），所以韓國在簽證上對台灣這樣的列示方式已行之有年，不是現在才突然改變。



羅添宏提到，後來又有傳聞說是因為韓國總統李在明比較親中，所以才會故意這樣做，但這件事情跟韓國政治一點關係也沒有，因為韓國電子入境卡在今年2月就開始實施，而當時前韓國總統尹錫悅已經被彈劾還在被羈押中，而李在明也還沒上任。



他認為，韓國對這次事件冷處理，因為不處理也是一種處理方式，韓國沒有必要去蹚渾水。台灣執政黨也不應該為了這種小事就暴跳如雷，難道台灣為此要禁止民眾去看韓劇和看韓團演出嗎？



羅添宏強調，韓國不可能因為台灣哪個人隨便講兩句話，就輕易去做出一些更動，執政黨對這件事情還是到此為止就好，免得最後反而把自己搞得太難堪。