中評獨家：鄭麗文啟動黃復興再造六方向

國民黨主席鄭麗文已啟動黃復興再造工程。（中評社資料照） 中評社台北12月13日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文上任滿一個月後，正式啟動黃復興黨部再造行動，她指派副主席季麟連為黃復興籌備委員會主任委員，11日正式召開委員會第一場會議，鄭也親自出席向與會成員致意，並提出黃復興再造的六大方向，其中最重要目標是要讓黃復興重新成為藍營一支嶄新的鋼鐵勁旅，助國民黨贏得2026選舉，完成2028政黨輪替。



鄭麗文在會中也提及，最重要的目標就是維護“憲法”反“台獨”，下架民進黨，維護台海、亞太甚至全世界的和平。



黃復興黨部是在前主席朱立倫任內裁撤，改設“退伍軍人事務部”，引發黨內軍系的強烈不滿，時任黃復興黨部主委的季麟連曾表示，黃復興被裁撤是獨斷式的決定，他非常對不起大家。而以季麟連為首的軍系勢力在國民黨主席選舉期間，強力挺鄭麗文，被視為是鄭當選的主因之一。



因此，鄭麗文上任後，對於有無可能恢復黃復興黨部的消息，也受到黨內關注。據中評社掌握，相關籌備工作已正式啟動，11日在中央黨部地下一樓召開第一場黃復興籌備委員會會議，未來每月雙週週四上午10點於中央黨部B1會議室召開，而鄭也出席首場會議致意。



鄭麗文在會中提出六大方向，包括一、認清當前政治形勢；二、黃復興是中國國民黨絕不可缺的一股堅持穩定的力量；三、退伍軍人部務必廣納聽取各方意見與建言，改變過去的刻板印象；把握現在與時間賽跑，期望在不久的將來能夠在黨內及藍營當中成為一支嶄新的鋼鐵勁旅。四、過程中切記必需認知現在的處境，如何在黨組織中的各委員會成為佼佼者，穩健踏實的向前邁進；五、如何結合天、地、人三網合一，贏得2026的勝選，完成2028政黨輪替；六、中心思想與目標，除奉行國民黨總理、總裁遺訓實踐三民主義外，現在最重要的目標就是維護“憲法”反“台獨”，下架民進黨，維護台海、亞太甚至全世界的和平。



另與會者針對黃復興再造精進作法，有達成多點共識，包括要讓組織社團化，各社團可依其特色或軍風成立，譬如黃復興黃埔區黨部、黃復興忠誠區黨部等等，統一由黃復興各縣市退伍軍人委員會建檔管理。



而黃復興重點工作區分為黨務及選務二大工作，黨務方面，需協助號召黨員入黨，協助失聯黨員回復黨籍，參與出席活動、會議並幫助分享傳播黨中央重要指示與動員，提供建言以利缺失改進等等。選務方面，確定國民黨候選人後，統一聽從黨部指示配票，務必使國民黨當選席次最大化，以及協助動員參與各選舉造勢活動。