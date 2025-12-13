國民黨團諷“公督盟”是綠督盟　劣跡斑斑可考

公民監督“國會”聯盟今年8月開記者會，點名7位被大罷免的藍委(中評社 資料照) 中評社台北12月13日電（記者 黃偕華）12日號稱公督盟的綠色側翼“公民監督國會聯盟”，公開要求全體“立委”簽署所謂“反對民代助理費貪污除罪化”承諾書。中國國民黨“立法院”團13日上午表示，過去公督盟充當民進黨打手側翼的劣跡斑斑可考，黨團全體“立委”不會簽署，也不會提供任何資料給公督盟，面對修法，國民黨團會持續與社會各界，包括助理工會、民間公正團體溝通修法方向與理念，為“立法院”及地方議會助理建立可長可久的制度，完善體制，避免民意代表助理費成為當權者打擊異己的工具，這才是國民黨“立委”修法的初衷及希望達到的目的。公督盟想要見縫插針，大可不必。



綠督盟假扮公督盟的惡行惡狀早已罄竹難書。在大惡罷期間罷團公然賄選，公督盟視而不見，更成為民進黨側翼，要在投票前夕公布所謂不適任“立委”，為大惡罷加柴添火。民進黨在野時說“立法院”要有監督聽證權，民進黨執政了，監督權被公督盟指為多數暴力。另外，上（10）屆審查預算時，時任華視總經理莊豐嘉恐嚇“立法院”黨團時，公督盟選擇跟莊豐嘉站在一起，力挺莊豐嘉，但最後卻是民進黨政府要求莊豐嘉下台負責。上（10）屆民進黨團將2022年度總預算案由委員會抽出逕付二讀，公督盟為何不敢強力監督？這樣的公民團體只配當賴清德、卓榮泰的打手側翼。



國民黨團強調，全體“立委”不論在朝在野，都會依照《公職人員利益衝突迴避法》繳交法律規定的財產申報及各種相關資料，但公督盟依法無權，要求國民黨團“立委”提供所謂的修法承諾書。國民黨團反問公督盟，針對“總統府”、“行政院”的行政怠惰，你敢要求賴清德、卓榮泰簽署一個月內提名NCC、“中選會”、大法官公正獨立的新任人選承諾書？要求柯建銘簽署恢復質詢承諾書，國民黨團笑你不敢。



執政的民進黨弊案連連，小裝潢公司可以取得政府6億標案都沒人監督，回過頭來監督代表2300萬民意監督政府的“立法院”，何其荒誕不經！面對公督盟，衹有一句話，要監督別人前請先監督好自己，先監督好柯建銘、卓榮泰、賴清德一干人等，學會“公正客觀”這四個字怎麼寫，再來要求國民黨團。否則公督盟只配當綠督盟。