中評關注：綠列謝衣鳳假想敵　混亂彰化藍營

藍委謝衣鳳。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化12月15日電（記者 方敬為）明年彰化縣長選舉，民進黨提名採取“類初選”機制，以對比式民調定奪，並且“唯一假想敵”設定為藍委謝衣鳯，忽略其他藍營人選，此舉有兩個效果，一來能確立黨內最有贏面的選將，二來造成藍營混亂。綠營認為謝最具威脅性，但謝衣鳳因派系考量，迄今仍未確定參選，而其他藍營表態者已積極動作，卻未被視為對手，間接影響藍營提名策略。



民進黨下屆彰化縣長提名，共有“正國會”“立委”黃秀芳、新潮流系“立委”陳素月、彰化市長林世賢及前市長邱建富提交參選意願書，中央黨部決議採對比式民調提名，訂12月15日到18日間擇一日舉行，12月3日確定民調設定的假想敵只有藍委謝衣鳯，引發討論。



國民黨方面，原先是鎖定在地方政治實力堅強的彰化謝家投入縣長選舉，也就是彰化縣唯一席黨籍“立委”謝衣鳳，謝還為此兼任縣黨部主委，布局意圖濃厚。但由於謝家在彰化掌握資源豐富，樹大招風，謝衣鳳的胞弟謝典霖為彰化縣議會議長，陷入謝家姊弟明年可能“包辦”縣長、議長的爭議中，因此謝衣鳳迄今未宣布參選。



藍營另有彰化縣工商投資策進會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋宣布參選，近期兩人也紛紛在縣內掛起看板，並積極在地方走動爭取曝光。國民黨尚未確認提名辦法，如今卻可能因為綠營的對比式民調僅設定謝衣鳳為假想敵，而陷入內部混亂。



民進黨初選民調設定單一假想敵，對外釋出“謝衣鳳最具威脅性”的訊號，讓藍營其他表態者相形失色。確實明年彰化縣長藍營人選以謝衣鳳呼聲最高，且知名度遠高於其他表態者，但因為家族派系的問題，謝衣鳳對於是否參選縣長陷入為難。



由於謝家在議長與縣長之間只能擇一，若以位階與條件為指標，縣長當然優於議長，只是選舉瞬息萬變，在無法百分百把握能當選的前提下，是否要冒險，成為一大課題。對國民黨的提名而言，當綠營認為具威脅性的人選陷入長考，黨內其他表態者的實力不足，該如何處理才能夠周延、避免自我矛盾？後續發展值得觀察。

