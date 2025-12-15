中評獨家：鄭麗文上任已付3千萬司法訴訟費

國民黨主席鄭麗文曾在就職的全代會上，獻花給遭司法纏訟的黨工、志工，強調會替他們討公道。（中評社資料照） 中評社台北12月15日電（記者 張嘉文）中國國民黨在前主席朱立倫任內，因為多個地方黨部涉入發動罷免綠委的不實連署案件，超過200位黨工、志工遭法辦，案經陸續偵查起訴、判刑後，衍生出大批的司法訴訟費，而這些費用在新任主席鄭麗文上任後一一核銷，據中評社掌握，截至12月10日律師費加上緩起訴罰金就超過3千萬元。



即便對於財務困窘的國民黨來說，這筆費用相當沉重，但由於這些黨工和志工都是為國民黨付出才會遭法辦，鄭麗文上任後便指示黨務幹部全力協助，這些費用全部負責籌措支付。而許多案件都還要上訴到法院二審，後續估計至少還需要花超過2千萬的律師費，國民黨也都決定擔下來，要讓這些黨工、志工知道，中央黨部不會棄他們於不顧。



今年上半年，為因應民進黨發動的大罷免藍委，時任國民黨主席的朱立倫宣示要用“以罷制罷”反擊，在全台多處也發動罷免綠委行動，但在收集連署書階段，就頻遭檢舉涉用死亡或不實連署，檢調發動偵辦搜索收押多個地方黨部幹部和黨工，讓國民黨一度陷入司法危機和地方黨部無人可用的困境。



據統計，後續因為不實或死亡連署案遭起訴的國民黨黨工、志工共有119人，緩起訴112人，不起訴為43人。其中範圍包括台南、台北、宜蘭、新北、台中、基隆、嘉義縣和山地原住民等。



在過程中，因人數眾多，衍生出的律師費用全部加起來就超過2700多萬元，由於卡到國民黨主席改選，相關款項一直沒有支付。在現任主席鄭麗文上任後，指示相關黨務主管在這事件上要全力相挺黨工和志工，因此這些律師費款項經籌措後已全數核發。



另外，在黨工和志工遭緩起訴的罰金方面共353萬元，其中有14位黨工和志工理解黨中央的財源困難，因此婉拒黨中央的幫忙而自己支付，另外98人申請補助的緩起訴金為310萬元，加上上述的律師費用，總計鄭麗文上任後已付出超過3千萬元的司法訴訟費，且相關費用還在持續增加中，預估至少還要增加2千萬元。