羅添宏：李在明重視韓中關係 不作涉台表態

台灣退休外交官羅添宏曾任駐韓國釜山“總領事”。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月15日電（記者 盧誠輝）日本首相高市早苗涉台言論導致中日關係緊張。前台灣駐韓國釜山“總領事”羅添宏接受中評社訪問表示，韓國總統李在明不會介入中日紛爭，李不選邊站的做法，反而讓韓國在外交上的路更寬，韓國現在和中美兩國都保持良好的互動關係，由此便可看出李的外交手腕已相當成熟。



羅添宏，政治大學外交系學士，1983年進入台灣“外交部”工作，2023年退休，曾任駐所羅門群島代表、韓國釜山“總領事”以及“外交部領事事務局副局長”，亦曾派駐菲律賓、斯威士蘭、聖文森等。



羅添宏強調，李在明日前被外媒問及中日紛爭問題時，就曾清楚表態“韓國若選邊站，只會加劇衝突，與其選邊站，不如尋求共存之道”。後來也證明，李在明不選邊站的結果，反而讓韓國在外交上的路更寬，這從日前才剛落幕的APEC峰會和G20峰會，就可看到李外交手腕的高明之處。



他分析，李在明不僅對中日紛爭不選邊站，對兩岸關係也抱持相同立場，李過去在競選時就曾說過一句名言“中國謝謝”、“台灣謝謝”，當時就很清楚表達他不想介入兩岸問題的態度，即使後來上任後也始終保持相同立場。因為韓國在經濟上非常需要依賴中國市場，所以李在明沒有必要為了日本或台灣而去得罪中國。



羅添宏回憶，2016年7月，韓國曾因部署薩德反飛彈系統，引起中國強烈不滿，就如同中國現在反制日本一樣，當時也禁止韓國演藝人員到中國去演出，造成韓國一定程度的壓力。這段過去的歷史，李在明當然也看在眼裡，所以後來不管是在競選期間或上任後，李在明都堅持維持中立的立場，不想涉入中日或兩岸之間的紛爭。



羅添宏提到，APEC峰會日前11月才剛在韓國慶州落幕，李在明跟中美兩國領袖都保持了非常好的互動關係，不僅藉此拉近韓國與中國間的距離，也跟美國談妥了對等關稅，讓韓國的汽車和晶片稅率能從25%降到15%，並可回溯到11月1日APEC峰會落幕當天。從這個角度來看，李在明藉由這次APEC峰會在韓國舉辦，為韓國取得很大的成功與成就。

