府院拍板財劃法不副署創首例　卓榮泰今說明

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北12月15日電／“行政院”提出《財政收支劃分法》覆議案遭“立法院”否決，據悉，府院高層已拍板朝“不副署”方向反制在野黨違法修法，此將創下憲政史首例，備受矚目。賴清德15日也將召開院際國政茶敘，就財劃法、年金改革等相關議題和行政、立法、考試等相關院際院長溝通意見。但中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜已表明不出席。府方會後將以新聞稿對外說明。“行政院長”卓榮泰也不排除親上火線召開記者會，向民眾說明財劃法決定採取“不副署”的理由。



“立法院”5日否決“行政院”所提財劃法覆議案，由於法界及綠營內部，對不副署或副署不執行意見分歧，兼任黨主席賴清德12日召開便當會聽取黨籍“立委”及法界人士意見，朝向定調“不副署”。據悉，“行政院”針對財劃法決採“不副署”方式反制“立院”，此將創下憲政首例，卓榮泰不排除親上火線，向全台民眾說明最終決定及理由，爭取全民支持，強調以合法合憲方式處理，堅守憲政機關責任。



根據《中時新聞網》報導，知情人士說明，“行政院”2026年度總預算已依在野黨3月新修正財劃法版本編列預算，而11月14日再修版財劃法，不但影響中央對地方補助款財源調整及協助能力，更嚴重是超過當年度舉債上限，違反公債法及預算法，這是攸關政府財政根本大法，“行政院”無法、也不能執行違法財劃法，更不能據以編列明年總預算案。



據悉，有學界人士主張“政院”可以有“副署、不執行”的空間，主因財劃法攸關“行政院”編列預算的行政權，而“立院”侵害行政權，可以暫不執行，等待“釋憲”結果再決定是否編列，就像軍人待遇條例一樣，“副署、不執行”屬合法合憲。但“行政院會”就不副署（不公布）、副署但不執行，擇一對外公布。



為因應當前包括財劃法、反年改等多項修法對於“國家”憲政民主與財政健全之挑戰，並促進行政、立法等部門對話，賴清德預定在15日上午10時30分，邀請“行政院”、“立法院”及“考試院”院長於府進行國政茶敘。惟“立法院長”韓國瑜表態不克出席，使得這場茶敘三院將少一院，會後府方將以新聞稿對外說明。