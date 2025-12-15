批政府毀憲蠻幹　在野上街頭反制最有力

國民黨主席鄭麗文14日在屏東縣黨慶活動。（照：國民黨臉書） 中評社台北12月15日電／《財政收支劃分法》覆議案遭“立法院”否決後，傳“賴政府”研擬採取“不副署、不公布”因應。中國國民黨“立院”黨團幹部14日表示，若民進黨政府執意違法硬幹，“上街頭將是必然選項”。



朝野因財劃法、停砍公教人員年金修法、總預算案卡關，陷入僵局，賴清德15日上午邀請行政、立法及考試三院院長進行“國政茶敘”，但“立法院長”韓國瑜婉拒出席，僅有“行政院長”卓榮泰與“考試院長”周弘憲會出席，卓榮泰預定在會後對外說明相關立場。



國民黨主席鄭麗文14日在屏東縣黨慶活動中痛批，“中華民國”領導人帶頭毀憲，“國會”通過的法案，行政部門必須遵守，即使“政院”提覆議、也失敗了，所有憲政手段都已窮盡，就該遵守“憲法”，而不是毀憲蠻幹，虛情假意找人喝茶摸頭，是無法解決問題。



根據《中時新聞網》報導，民眾黨主席黃國昌說，這是徹頭徹尾的憲政災難，賴、卓勢在“中華民國”憲政史上留下難以抹去的烙印，呼籲2人三思。



國民黨團書記長羅智強昨日表示，依據“憲法”，“立法院”通過的法律案移送“總統”及“行政院”後，賴清德“應”於收到後10日內公布，“憲法”文字清楚明確，並未賦予“總統”拒絕公布的裁量空間。“行政院”對“立法院”決議的法律案，如認為有窒礙難行，得經“總統”核可，在10日內提出覆議，但覆議案若決議維持原案，“行政院”院長“應”即接受該決議，沒有第二種選擇。



羅智強痛批，如今民進黨只剩權術“治國”，透過操弄“憲法”與法律，挑釁並分化在野黨，淪為以權力對抗民主的政治流氓。