美軍恐無力保台　翁履中曝背後訊號很不妙

美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中。（中評社 資料照） 中評社台北12月15日電／《紐約時報》8日發表社論，揭露美戰爭部《優勢碾壓簡報》（Overmatch Brief）的機密文件，指出“美軍已不再具備20年前的壓倒性優勢，恐怕無力保台”。對此，美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中指出，這個真正背後想要傳遞的政治潛訊號或潛台詞是，美國不打算要支持其他國家的事件，不只是台灣。



美戰爭部《優勢碾壓簡報》（Overmatch Brief）機密文件內容指出，五角大廈內部對於美中衝突的悲觀評估，以台海戰爭作為核心情境中，美國福特級航母“福特號”在多數模擬情境下，開戰數分鐘內即被摧毀，甚至揭露，“美軍已不再具備20年前的壓倒性優勢，恐怕無力保台”。



翁履中14日在政論節目《新聞大白話》中表示，美國現在在軍事評估上，已經看到解放軍和美軍軍事實力的差距，已經縮小到美國必需重新正視他戰力的投射範圍，到底在什麼樣的範圍，才會真正的有效率。也就是說，美國能夠掌握的軍事勢力版圖，比過去小太多。至於投射兵力，過去最重要、最仰賴的就是航空母艦，但航空母艦的效能，在現代戰爭中，已經大幅降低。



翁履中透露，除了戰爭的評估之外，《紐約時報》揭露的報告或者美國戰爭部自己的評估當中，真正背後想要傳遞的政治潛訊號或潛台詞是，美國不打算要支持其他國家的事件，不只是台灣。美國的“國家安全”戰略，講得非常清楚，評估自己的國家實力之後，美國認為現在這個階段、現在這個情況，美國不應該把能力過分的擴張。而不過分擴張的意思就是，世界發生什麼事情，都是要自己來解決，美國只能從旁協助，看看美國能做什麼事。