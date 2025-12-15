台潛艦海測險出事　徐巧芯爆有人看不下去了

藍委徐巧芯。（中評社 資料照） 中評社台北12月15日電／台灣自造潛艦海鯤號13日被爆料，6月26日第2次海測時，液壓系統全掛掉，X型舵根本無法轉向，全靠士兵在尾舵旁的舵機室接力人力操作，才讓X型舵轉向。中國國民黨籍“立委”徐巧芯14日在政論節目表示，626的狀況把船上人都嚇死了，11月底竟然還不裝錨機海測，所以終於讓內部人士受不了了。



針對此事，徐巧芯14日在政論節目《週末大爆卦》提到，只是浮航一圈，但舵控系統完全失靈，當天X型舵完全不能動，只能直直往前撞過去，當下立刻把人員召集在潛艦後端，把尾舵搖桿拿出，每個人要拚命用手搖轉，快沒力時再交棒給下一人繼續搖，好幾個人輪流才讓X行舵有一點轉向。伴隨出海的兩艘拖船緊緊托住海鯤號船頭，用拖船淨力來影響海鯤號的方向，避免發生因X型舵失效而撞到其他船的事件。



“很嚴重！”徐巧芯質疑，其實就是急於在726之前，讓海鯤號出去走一趟，結果在船上的人嚇都嚇死了，然後在旁邊托著船，避免海鯤號沉沒的人，也全都嚇死了！請問，發生這件事情的當下，是不是選擇了隱瞞？為什麼要隱瞞，因為大罷免要大成功！如果這個事情當時就爆出來，是不是726就失去希望了？因為譴責藍委唱衰“國防”，就是綠營主要的論述之一。



徐巧芯指出，海鯤號626出海後，躺到11月底，結果11月底再出去海試的時候，錨機還沒弄好！就知道626這一次，對他整體有多傷。626這趟傷痕累累，很多東西全部要重修，壞的壞、該調校的、要送回原廠的，又拖了100多天，覺得大家看不下去，又趕快拖出去海試，但錨機還沒回來！所以現在知道大家為什麼這麼在乎錨機了嗎？當初海軍還有人說，船錨沒有必要性。



徐巧芯說，11月海測的時候，這些內部爆料人士終於受不了了，626時已經一群人快失控了，用手在轉舵，然後11月說錨機不裝了，要再出海？假使這兩件事又再合一起怎麼辦？不就把船上的人嚇死嗎？所以他們就覺得，你們（綠營）為了政治性的海測，完全不把軍人、台船測試員的性命當一回事！只能說台船、海軍運氣好。台船憑什麼說不逐一回應質疑？人民難道沒有知的權利嗎？