王鴻薇：裝修公司搶下火藥標案該全面徹查

針對福麥公司14日對得標軍方RDX採購案一事發表聲明，藍委王鴻薇提出質疑。（照：王鴻薇臉書） 中評社台北12月15日電／位於台南的福麥國際室內裝修公司得標台灣軍方新台幣5.9億餘元的火藥標案，引發各界關注。福麥14日聲明，得標前已正式取得美國軍工大廠獨家代理權，具備履約能力。對此，中國國民黨“立委”王鴻薇質疑，軍方與福麥至今仍未回應民眾質疑，而在台灣並非僅福麥有採購能力，且該公司營業項目僅變更數月，資本額僅1900萬元處理10億“國防”標案實在有違常理，當中還有太多疑點待釐清，她後續都要查清楚。



福麥公司14日針對得標軍方RDX採購案一事聲明指出，得標過程禁得起檢驗，具備履約能力，且得標前已正式取得美國知名軍工大廠SAE公司為期10年台灣獨家代理權，相關投標過程合法、程序完備，具備履約能力，且並非“賴友友”，若未來有任何不實指控、錯誤報導或不實訊息，將依法追究相關法律責任。



王鴻薇14日在臉書發文並提出質疑，軍方、福麥室內裝修公司，至今並未回應大眾質疑，有關RDX相關炸藥之採購，台灣並非僅福麥國際“室內裝修”公司有採購能力，過去福麥室內裝修公司資本額與營業項目皆非防務專業，為顧及“國防”安全，本就應全面檢視標案內容與廠商資格。



王鴻薇還說，經查福麥室內裝修公司，該公司營業項目僅變更數月，即可得標上看數億“國防”標案，其背後利益關係，以及“國防部”相關招標條件是否有所疏失，都屬於保障“國防”安全，自然應該全面釐清與徹查。



王鴻薇認為，福麥室內裝修公司聲明表示，得標前已正式取得美國軍工廠SAE公司之台灣獨家代理權，如所述為真，為何國際軍工大廠會授權台灣資本額僅1900萬台幣之室內裝修公司，處理上看數十億“國防”標案，顯與常理有違，福麥公司是否為人頭掛牌？背後實際得標者為誰？代理權授權對象為何？實際背後得標者是否有“國安”疑慮，後續她都要請“國防部”及相關單位調查清楚，並向民眾說明。