火藥標案爭議　顧立雄指20年來標準相同

台“國防部長”顧立雄（中）接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月15日電（記者 鄭羿菲）台“國防部”近日爆出多起採購案爭議，包括炸藥由室內裝修業者得標。台“國防部長”顧立雄15日激動地表示，“國防部”20年來的招標資格都相同，重點是要能交出符合品質的火藥原物料，設立資本額就能容易履約嗎？計較公司名字就能履約嗎？若一再用誇大不實的指控，讓採購重要戰備物資更加困難，將傷害“國家安全”。



台“國防部”軍火採購爭議持續延燒，包括“RDX海掃更”炸藥標案由室內裝修業的“福麥”公司以新台幣5.9億元得標，中國國民黨籍桃園市議員凌濤接續爆料指出，疑似再現“翻版福麥”，一家販售鞋類的“大石”公司以新台幣2億元得標步槍子彈標案，引起外界質疑聲浪。



“立法院”“外交及國防委員會”15日邀“國防部長”顧立雄報告“針對軍队各類型火藥原物料購案，廠商資格標準訂定及審認作法”並備質詢。



顧立雄會前接受媒體訪問時以三點說明，第一、除軍備局外，台灣廠商沒有自製產能的火藥原物料要從海外進口的這些案件，“國防部”20年來清查數十件案子均採公開招標，廠商資格就是要有合法設立證明、納稅證明，及從事國際貿易這三項資格，所有火藥原物料類似案子的進口都沒改變，沒有為任何一家公司量身定做。



顧立雄說，其次，火藥原物料標案的重點在於最後能否履約，及“國防部”的權益如何維護，火藥原物料要取得，必須先取得當地政府的輸出許可的證明文件，也必須要繳交原廠的證明文件，取得“經濟部”的進出口同意後，運抵台灣要經過專業單位的品質檢驗，這些通過之後，才能夠拿得到錢。