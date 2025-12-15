賴邀茶敘韓不出席　郭正亮：院際協商無效果

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北12月15日電／賴清德預定於15日上午10時30分，邀請“行政院”、“立法院”及“考試院”院長於“總統府”舉行“國政茶敘”，盼就當前政局進行溝通。不過中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜已表明不克出席，其態度引發政壇討論。對此，前“立委”郭正亮14日指出，現行制度下的“院際協商”早已被證明，無法真正化解“立法院”與“行政院”之間的衝突，因為這樣的矛盾本質上就是朝野對立。



郭正亮14日在中天節目《中天辣晚報》中指出，要談就該找黨主席或黨團，找“立法院長有什麼用”？“立法院長”並非黨團主委，並不具備處理朝野政治僵局的實質權力。



郭正亮認為，韓國瑜其實相當清楚“立法院長”的職權界線，過去無論是前“立法院長”王金平，或是陳水扁執政時期，都未曾透過所謂的院際協商來解決行政、立法之間的衝突。行政與立法的憲政爭議，“憲法”法庭本就可以啟動機制加以處理。



郭正亮進一步表示，國民黨與台灣民眾黨早已提出以“政黨比例”方式來處理相關問題。但執政黨卻不願採納，“這樣怎麼解決”？在野陣營並非不願意處理問題，而是目前的作法給人的感覺“又回到原點”，甚至像是在逼迫在野黨走向“倒閣”。



郭正亮說，國民黨不會輕易中計，“現在我們是多數，就算‘倒閣’重選，我一樣還是多數，你能怎樣”？相關言論再度凸顯朝野對立與憲政僵局，“國政茶敘”能否真正發揮溝通效果，仍有待觀察。