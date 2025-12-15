台封鎖小紅書1年　洪秀柱轟民進黨因噎廢食

小紅書遭禁，洪秀柱轟民進黨因噎廢食。（照片：洪秀柱臉書） 中評社台北12月15日電／台“內政部”日前以大陸社群平台“小紅書”涉詐1706件、財損逾新台幣2億元為由，進行網際網路停止解析及限制存取1年，據估計至少影響台灣300萬使用者，包括年輕人、中小企業皆受影響，引發爭議。中國國民黨前主席洪秀柱15日在臉書發文痛批民進黨政府因噎廢食，詐騙不抓，反封青年社群平台，是在掩飾自己的治理失敗、治安崩盤、執政無能！民進黨權力暴力，不覺得丟臉嗎？



洪秀柱指出，很多年輕人會看小紅書五花八門的各種訊息，彷如網路小百科一般。相信重視青年人及喜歡看小紅書的朋友對當今執政黨的作法實在難以忍受！



洪秀柱表示，必須替喜愛看小紅書的朋友，尤其是年輕人說句公道話：小紅書上大多是美妝教學、穿搭分享、旅遊攻略以及各種生活訊息，很多人靠它學化妝、學風格、找生活靈感。政府一句話，把年輕人每天使用的平台封掉，就像家長把孩子費心收集的卡牌全丟掉，還說是為了“保護”。這不是保護，這是權力暴力！



洪秀柱指出，民進黨這次以“打詐”為名，把小紅書封鎖一年，完全是 粗暴、懶惰、無能的政治操作。“內政部長”劉世芳口口聲聲說平台涉入1706件詐騙、1.3億元損失，姑且不談其他類似平台的案件高達80倍，一天的損失就高達4億！真正的重點是這些詐騙犯跑去哪裡？抓到了嗎？沒有！就算抓到，也輕易交保放了！結果打詐是做什麼？是把小紅書三百萬台灣使用者一起拖下水？這些使用者多數還都是年輕朋友！



洪秀柱怒批“內政部長”劉世芳，當詐欺犯搭上公車，妳不去抓詐欺犯，是不是要把公車封一年？這種荒謬行為，是妳對反詐作為的理解嗎？妳治不了詐騙，就封平台；妳抓不到犯人，就處罰全體用戶；妳做不好治安，就剝奪年輕人的資訊自由。

