朝野全面對抗！卓榮泰下午宣布不副署財劃法

卓榮泰14日晚上在臉書PO出黑白照，誓言將善盡憲政守門人職責。（擷取自卓榮泰臉書） 中評社台北12月15日電（記者 鄭羿菲）朝野進入新一輪對抗高峰！近期因《財政收支劃分法》、停砍公教人員年金修法、總預算案卡關，朝野陷入激烈對抗，在財劃法覆議案遭“立法院”否決後，“行政院長”卓榮泰15日下午3點半將召開記者會對外說明，外界預計卓榮泰將會宣布採“不副署、不公布”的方式，因應在野黨以表決人數優勢於“立法院”通過的一連串法案。



財劃法覆議案遭“立法院”否決後，依法賴清德應在15日公布法案，綠營在上個周末積極研議因應方案，賴清德除12日親自舉行便當會聽取黨籍“立委”意見外，也在15日上午10點半邀請行政、立法及考試三院院長進行國政茶敘，但中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜婉拒出席，僅有“行政院長”卓榮泰與“考試院長”周弘憲出席。



“行政院”在“國政茶敘”進行中的10點31分，於媒體框中發布採訪通知，卓榮泰將於15日下午3點半召開“捍衛憲政秩序”“行政院”記者會，由卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、“政務委員”林明昕、發言人李慧芝、“財政部長”莊翠雲等人出席。



卓榮泰在14日晚上也在臉書PO上一張自己的黑白照，誓言自己必將善盡“民主憲政守門人”的職責！必竭盡全力守護“國家主權”與安全、捍衛憲政秩序與尊嚴。