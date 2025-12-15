卓榮泰不副署財劃法　邱臣遠：應以蒼生為念

新竹市代理市長邱臣遠15日受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月15日電（記者 盧誠輝）“行政院”提出《財政收支劃分法》覆議案遭“立法院”否決，據悉，府院高層已拍板朝“不副署”方向反制在野黨違法修法，此將創下憲政史首例，備受矚目。對此，台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠表示，希望“行政院”能以蒼生為念，儘快依法實行“立法院”三讀通過的財劃法。



邱臣遠15日出席新竹市科技城市產業論壇，包括世界台灣商會聯合總會總會長熊強生、極現科技股份有限公司創辦人暨執行長徐偉城、工業技術研究院產業學院數位訓練長廖肇弘和新竹市政府各局處首長都到場出席。



邱臣遠在會後針對財劃法不副署一事強調，他要呼籲“行政院”應儘快依法實行“立法院”三讀通過的法案，務必以蒼生為念。



他指出，新竹市每年上繳“中央”的稅收約新台幣2900億元，但過去舊版財劃法的配回率僅約100億元，配回率僅3.5%，在全台灣敬陪末座。而目前“立法院”三讀通過的財劃法，有納入新竹市過去對“中央”的財政貢獻度，所以新竹市政府支持“立法院”版的財劃法。



邱臣遠說，既然財劃法已經在“立法院”三讀通過，還是希望“行政院”能夠依法實行，對目前朝野僵局，他希望能儘快去協調取得共識，因為衹有朝野合作才能讓台灣能夠持續穩定地往前推進。至於對地方政府而言，穩定的財源和可預見的未來是非常重要的，所以他還是希望朝野能夠儘快協商進行合作，“行政院”也應依法執行相關的預算與法案。